پخش زنده
امروز: -
سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران گفت: دریای خزر از ۱۰ خردادماه امسال تاکنون ۳۲ نفر را به کام مرگ کشانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران با بیان اینکه همزمان با آغاز طرحهای دریا از ۱۰ خردادماه امسال تاکنون ۳۲ نفر در آبهای ساحلی مازندران جان خود را از دست دادند، گفت: بیشترین تعداد غریق در آبهای ساحلی بابلسر، رامسر، تنکابن و نوشهر گزارش شده است.
مرتضی علیزاده افزود: بخش قابل توجهی از این حوادث در محدودههای خارج از طرح ساماندهی دریا قرار داشتند یا در ساعت شبانه رخ داده است
او با بیان اینکه بسیاری از مسافران به هشدارهای ناجیان غریق درباره مواج و طوفانی بودن دریا توجه نمیکنند، ادامه داد: ناجیان غریق مستقر در سواحل مازندران از آغاز طرحهای دریا یکهزار و ۶۰۰ نفر را از خطر غرق شدن در دریا نجات دادند.
سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران وجود جریانهای شکافنده در دریای خزر را یکی از خطرناکترین پدیدههای دریایی دانست و گفت: حتی شناگران ماهر نیز در صورت گرفتار شدن در این جریانها توان بازگشت به ساحل را نخواهند داشت.
علیزاده با بیان اینکه ناجیان غریق تا پایان طرح دریا که توسط استانداری اعلام میشود در سواحل حضور خواهند داشت، افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان تعطیلات تابستانه حضور مسافران در سواحل دریا افزایش خواهد یافت
او از مسافران خواست تنها در محدودههای مجاز طرحهای دریا و در زمان حضور ناجیان غریق وارد دریا شوند و از شنا در سنگچین ها، شنا در خارج از طرح دریا و ساعات شبانه که ناجیان حضور ندارند خودداری کنند