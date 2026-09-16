به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ همایش «تنظیم‌گری فضای مجازی» امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی (دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی) و دکتر سیدمحمدامین آقامیری (رئیس مرکز ملی فضای مجازی) در پژوهشگاه مجازی فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دراین همایش با اشاره به تفاوت‌های بنیادین میان فضای فیزیکی و فضای مجازی، اظهار کرد: همان‌گونه که قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند حکمرانی، مناسبات میان بخش‌های مختلف کشور را برای اداره پایدار جامعه مشخص می‌کند، در فضای مجازی نیز باید نسبت میان امور حاکمیتی، عمومی، رقابتی، انتخابی و انتصابی به‌صورت دقیق تبیین شود.

وی افزود: فضای مجازی امروز دیگر صرفاً یک ابزار یا زیرساخت نیست، بلکه به جامعه‌ای تبدیل شده که مردم در آن زندگی، کسب‌وکار، آموزش و تفریح می‌کنند؛ بنابراین باید مشخص شود مناسباتی که برای اداره پایدار کشور در فضای فیزیکی تعریف شده، چگونه باید در فضای مجازی بازتعریف و متناسب‌سازی شود.

آقامیری یکی از چالش‌های اساسی این حوزه را مقاومت ساختاری ناشی از حفظ و توسعه قدرت دانست و گفت: اگر این مسئله حل نشود، تغییرات و نوسانات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر رشد و توسعه کشور در فضای مجازی را ناپایدار کند. به گفته وی، باید میان امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی و همچنین حوزه‌هایی که رقابت در آنها معنا دارد و حوزه‌هایی که نیازمند ثبات و حاکمیت هستند، تفکیک روشنی ایجاد شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با اشاره به تغییر ماهیت فعالیت‌ها در فضای دیجیتال تصریح کرد: در نظام تنظیم‌گری سنتی، تمرکز عمدتاً بر تنظیم افراد و فعالیت‌ها بود، اما در فضای مجازی این مدل به‌تنهایی کارآمد نیست و باید سازوکار‌های جدیدی برای تنظیم‌گری طراحی شود.

وی با اشاره به نقش سکو‌ها در اقتصاد دیجیتال گفت: در بازار سنتی با فروشنده و خریدار مواجه بودیم، اما با شکل‌گیری سکو‌ها و پلتفرم‌ها، «هم‌رسان» نیز به بازیگر اصلی تبدیل شده است. در این شرایط، اگر یک سکو برای فعالیت خود با تعداد زیادی از تنظیم‌گران و مجوز‌های متعدد مواجه شود، نتیجه می‌تواند شکل‌گیری نابسامانی در نظام تنظیم‌گری باشد.

آقامیری ادامه داد: در چنین شرایطی، یا تنظیم‌گر با شدت وارد عمل می‌شود و فعالیت‌ها متوقف یا کند می‌شوند، یا به دلیل ضرورت ادامه فعالیت، تنظیم‌گر به مماشات روی می‌آورد؛ در هر دو حالت، در صورت ادامه این وضعیت، ظرفیت واقعی تنظیم‌گری تضعیف خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: در فضای مجازی بخش مهمی از رفتار‌ها و تعاملات توسط الگوریتم‌ها شکل می‌گیرد و بنابراین باید پذیرفت که تنظیم‌گری صرفاً از طریق تنظیم مستقیم رفتار افراد انجام نمی‌شود.

وی افزود: در حوزه محتوا، اگرچه کاربران انواع محتوا را در سکو بارگذاری می‌کنند، اما این الگوریتم‌های سکو هستند که تعیین می‌کنند چه محتوایی بیشتر دیده شود. همین موضوع در بازار‌های دیجیتال نیز وجود دارد و سکو می‌تواند بر دیده‌شدن فروشگاه‌ها، محصولات و خدمات اثر بگذارد.

وی با تأکید بر نقش سکو‌ها در اعمال تنظیم‌گری بیان کرد: اگر سکو بازیگر اصلی عرصه تنظیم‌گری شده باشد، نسبت میان سکو و حاکمیت باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا نبود دسترسی و امکان تنظیم سکو، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت تنظیم‌گری خواهد بود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف گفت: در برخی کشور‌ها بخش قابل توجهی از قدرت تنظیم‌کنندگی در اختیار صاحبان سکو‌ها قرار گرفته است و قوانین جدیدی مانند مقررات بازار‌ها و خدمات دیجیتال در تلاش هستند این مناسبات را مدیریت کنند.

آقامیری افزود: بنابراین بحث توسعه سکو‌های داخلی یا مواجهه با سکو‌های خارجی صرفاً یک بحث اقتصادی یا مربوط به ارائه خدمات نیست، بلکه با مسئله وجود یا عدم وجود ظرفیت تنظیم‌گری حاکمیت ارتباط مستقیم دارد.

وی تأکید کرد: اگر کشور بتواند سکو‌ها را در چارچوب اصول و ارزش‌های خود ایجاد، توسعه و حتی در خارج از مرز‌های فیزیکی کشور عرضه کند، در واقع امکان امتداد ظرفیت تنظیم‌گری و ارزش‌های حکمرانی خود را نیز فراهم کرده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفکیک نقش‌ها و مسئولیت‌های مختلف در حکمرانی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید امور حاکمیتی از امور غیرحاکمیتی و حوزه‌هایی که رقابت در آنها معنا دارد از حوزه‌هایی که نیازمند ثبات هستند، تفکیک شود.

وی حوزه‌هایی مانند امنیت و سیاست خارجی فضای مجازی را از جمله موضوعاتی دانست که نیازمند نگاه حاکمیتی و ثبات بلندمدت هستند.

آقامیری همچنین با اشاره به روند‌های بین‌المللی در حوزه حکمرانی فضای مجازی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح در سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی مرتبط با فضای مجازی، از حملات سایبری و هوش مصنوعی تا قواعد و ترتیبات جدید حکمرانی، در حال شکل‌گیری است و کشور‌ها باید نسبت به این روند نظام‌سازی توجه جدی داشته باشند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: در گام نخست باید اصول حاکمیتی در فضای مجازی به‌صورت روشن و باثبات مشخص شود تا فعالان اقتصادی، اجتماعی و فناورانه بتوانند بر مبنای آن برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: در کنار این اصول، موضوعات اجرایی و تنظیمی که می‌تواند متناسب با تغییر شرایط و سیاست‌ها دستخوش تغییر شود نیز باید از مسائل حاکمیتی تفکیک شود.

آقامیری تأکید کرد: در گام بعد، باید مدل تنظیم‌گری خدمات دیجیتال و به‌ویژه سکو‌ها بازطراحی شود و مشخص شود که چگونه الگوریتم‌ها، نفوذ پلتفرمی و قدرت ناشی از آن باید در چارچوب حکمرانی مدیریت شوند.

وی در پایان گفت: با شکل‌گیری نفوذ سکوها، اگر نتوانیم تنظیم‌گری سکو‌ها را به‌درستی انجام دهیم، ابزار‌های حاکمیت به‌تدریج ناکارآمد خواهد شد و در نهایت با حاکمیتی مواجه می‌شویم که ابزار‌های مؤثر اعمال حاکمیت در آن تضعیف شده است. از این منظر، تنظیم‌گری فضای مجازی صرفاً موضوعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال یا مدیریت فرهنگی نیست، بلکه مسئله‌ای اساسی برای استمرار و ادامه حکمرانی کشور است.