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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون استان خوزستان از اجرای گشت بازرسی مشترک دستگاههای نظارتی این شهرستان و تشکیل پرونده برای ۴ واحد صنفی نانوایی به دلیل تخلف صنفی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله مَوَالی زاده اظهار داشت: در راستای نظارت بر بازار نان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، گشت بازرسی مشترک دستگاههای نظارتی شهرستان کارون با حضور نماینده ویژه فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و بازرس مدیریت جهاد کشاورزی اجرا شد.
وی تصریح کرد: هدف از این بازرسی، نظارت بر عملکرد، کیفیت و کمیت پخت نان و خدمترسانی بهتر به مردم است و در جریان این بازرسی، برای چهار واحد صنفی نانوایی به دلیل تخلف صنفی تشکیل پرونده شد.
موالی زاده ادامه داد: نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی و برخورد با تخلفات، بهصورت مستمر در دستور کار دستگاههای نظارتی شهرستان قرار دارد و از هیچگونه برخورد قانونی با متخلفان کوتاهی نخواهیم کرد