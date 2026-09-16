به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله مَوَالی زاده اظهار داشت: در راستای نظارت بر بازار نان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی شهرستان کارون با حضور نماینده ویژه فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و بازرس مدیریت جهاد کشاورزی اجرا شد.

‌وی تصریح کرد: هدف از این بازرسی، نظارت بر عملکرد، کیفیت و کمیت پخت نان و خدمت‌رسانی بهتر به مردم است و در جریان این بازرسی، برای چهار واحد صنفی نانوایی به دلیل تخلف صنفی تشکیل پرونده شد.

‌موالی زاده ادامه داد: نظارت بر واحد‌های صنفی نانوایی و برخورد با تخلفات، به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های نظارتی شهرستان قرار دارد و از هیچ‌گونه برخورد قانونی با متخلفان کوتاهی نخواهیم کرد