شورای صنفی رفاهی دانشگاه علم و صنعت ایران از بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه از امروز خبر داد و اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات اساسی موتورخانه، خوابگاه‌های داخل تا ۲۸ شهریور با محدودیت آب گرم مواجه خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای صنفی-رفاهی دانشگاه علم و صنعت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه از امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه بازگشایی شدند. بر اساس این اطلاعیه، به دلیل انجام تعمیرات اساسی موتورخانه، خوابگاه‌های داخل دانشگاه تا ۲۸ شهریور آب گرم نخواهند داشت.

شورای صنفی-رفاهی دانشگاه علم و صنعت در توضیح ضرورت انجام این تعمیرات اعلام کرد: با توجه به مشکلات چندین‌ساله موتورخانه و نیاز آن به تعمیرات اساسی، انجام این اقدامات ضروری بوده است و ادامه فعالیت موتورخانه با شرایط موجود می‌توانست احتمال بروز مشکلات جدی و از کار افتادن آن در طول سال تحصیلی را افزایش دهد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که تعمیرات موتورخانه در این مقطع با هدف جلوگیری از بروز مشکلات گسترده‌تر در میانه سال تحصیلی انجام می‌شود.

شورای صنفی-رفاهی دانشگاه علم و صنعت از دانشجویانی که قصد دارند از ۲۵ شهریور در خوابگاه مستقر شوند خواست با توجه به در دسترس نبودن آب گرم در خوابگاه‌های داخل تا ۲۸ شهریور، برنامه‌ریزی لازم را برای حضور و استقرار خود انجام دهند.

این شورا همچنین اعلام کرد که همان‌طور که پیش از این پیگیر انجام تعمیرات موتورخانه بوده است، پیگیری‌ها برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر موتورخانه و تأمین آب گرم، حتی پیش از ۲۸ شهریور، نیز ادامه خواهد داشت.