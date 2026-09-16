عضو هیات مدیره مجمع خیران مدرسه ساز کشور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهرضا گفت: ۱۰۰ کلاس درس در شهرضا با ۵۰ درصد مشارکت مجمع خیران و انجمن اولیا و مربیان شهرضا، هوشمند سازی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتبی ملااحمدی افزود: ساخت دومین هنرستان جوار صنعت استان در شهرک صنعتی رازی شهرضا از اولویت‌های آموزش و پرورش این شهرستان است که هماهنگی لازم برای اجرای این کار بین خیران، فنی و حرفه‌ای، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و آموزش و پرورش صورت گرفت.

وی از اختصاص زمین برای ساخت مجتمع محله محور جنوب استان در قالب مرکز پژوهش و تحقیقات معلمان در شهرضا خبر داد و گفت: طراحی‌ها برای ساخت این مجتمع به صورت نیمی سهم خیران و نیمی دیگر سهم سازمان نوسازی مدارس استان، محقق می‌شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد برای نشست با فعالان اقتصادی، اصناف و خیران شهرستان برای کمک به بازسازی و تخریب مدارس فرسوده و قدیمی شهرضا هماهنگی لازم شود.