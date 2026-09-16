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مدیران استانداری آذربایجانغربی در ملاقات مردمی امروز به مسائل و مشکلات تعدادی از مراجعان رسیدگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ملاقات مردمی مدیران استانداری آذربایجانغربی با اقشار مختلف جامعه امروز برگزار شد.
در این ملاقات اقشار مختلف مردم بهصورت چهرهبهچهره مسائل و مشکلات خود را در حوزههای مختلف با مدیران استانداری آذربایجانغربی مطرح کرده و دستورات لازم جهت رفع این مشکلات صادر شد.
با دستور استاندار آذربایجانغربی، ملاقات مردمی فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان هر هفته روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار میشود.