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۱۳۸ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان در سالجاری زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که معادل ۴۵ درصد از مجموع اراضی این بخش است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:خراسان شمالی ۳۱۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغی دارد که از این میزان، ۱۳۴ هزار هکتار مربوط به اراضی زراعی و چهار هزار هکتار مربوط به باغها است.
تشکری افزود: بیشترین سطح بیمه شده در سال زراعی جاری مربوط به بخش زراعی بوده و بخش باغی سهم کمتری از اراضی زیرپوشش بیمه را به خود اختصاص داده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی بیمهشده امسال زیر پوشش بیمه فراگیر قرار گرفته که دولت این بیمه را برای محصول غلات به صورت رایگان انجام میدهد.
تشکری افزود: اجرای بیمه فراگیر نقش موثری در فرهنگسازی و گسترش بیمه محصولات کشاورزی دارد و در زمان وقوع خسارت نیز میتواند بخشی از زیان کشاورزان را جبران کند.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی سالهای اخیر اظهار کرد: خشکسالی، کاهش بارشها و در مقابل بارندگیهای سیلآسا موجب شده است که هر سال بخشی از اراضی کشاورزی استان با خسارت مواجه شود.
تشکری خاطر نشان کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، حدود ۱۴۸ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی و دیم، کلزا، کاملینا و گلرنگ زیرپوشش بیمه فراگیر قرار داشت و با احتساب سایر محصولات که به صورت آزاد بیمه شده بودند، این میزان به ۱۵۸ هزار هکتار رسید.
وی افزود: از مجموع اراضی بیمهشده در سال گذشته، ۵۳ هزار و ۲۱۴ هکتار دچار خسارت و بیش از چهار هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان پرداخت شد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از مجموع اراضی گندم زیرپوشش بیمه، ۹۹ هزار هکتار مربوط به اراضی آبی و مابقی مربوط به اراضی دیم است.
تشکری اظهار کرد: امسال نیز بخشی از اراضی کشاورزی استان در پی خشکسالی، بارندگی، سیلاب، توفان و تگرگ خسارت دیدهاند و کارشناسان در حال بررسی میزان خسارتهای واردشده هستند تا پس از ارزیابی، غرامت به کشاورزان پرداخت شود.