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از پسماندهای ذخیره شده در شهرک صنعتی حاجیآباد اراک تا فقدان نظارتهای بههنگام را در دوربرگردان این هفته بیننده باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این هفته، دوربرگردان با یک سؤال شروع میشه؛ چرا گاهی نظارتها به موقع نیست!
از پسماندهای دپو شده در شهرک صنعتی حاجیآباد اراک تا نظارت بر چگونگی ارائه خدمات اصناف و حواشی جشنواره اقوام ساوه و درختهایی که در سایه کمبود نظارت، یکییکی در حال خشک شدنه
این موضوعات رو در دوربرگردان این هفته ببینید.
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