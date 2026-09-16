وزیر امور خارجه چین در دیدار عراقچی همتای ایرانی، تاکید داشت که کشور متبوعش مایل به توسعه همکاری و گفت‌و‌گو با تهران برای حفاظت حقوق و منافع ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت امور خارجه چین، وانگ یی در نشست امروز چهارشنبه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت که وضعیت فعلی خاورمیانه همچنان بی‌ثبات است و به شدت بر صلح و توسعه بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه تهران و پکن شرکای راهبردی جامع هستند، افزود: چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، مایل است نقشی سازنده در حل و فصل اختلافات بین‌المللی ایفا کند.

وزیر امور خارجه چین همچنین تاکید داشت که پکن مایل است گفت‌و‌گو و همکاری با تهران را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود تقویت کند.

وانگ همچنین درباره جنگ آمریکا علیه ایران، اظهار داشت که تنش‌ها میان این دو کشور، به نفع مشترک طرفین درگیر و جامعه بین‌المللی نیست و ما از طرفین می‌خواهیم در اسرع وقت به یادداشت تفاهم اسلام آباد بازگردند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که چین از ایران در گفت‌و‌گو با کشور‌های خلیج فارس، احترام به حاکمیت ارضی و امنیت ملی یکدیگر و حفظ سازنده منافع مشترک منطقه حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه چین خواهان عدم سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ است، خواستار حل مساله از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره شد.

وانگ‌یی همچنین به وضعیت فعلی خاورمیانه اشاره و تاکید داشت که معماری امنیتی موجود در این منطقه، نیاز به اصلاح و تقویت دارد.

وی با اشاره به چهار ابتکار عمل شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین، افزود: ما از تلاش‌های موثر کشور‌های منطقه برای حفظ یک مفهوم امنیتی مشترک، جامع، مشارکتی و پایدار و ایجاد یک معماری امنیتی جدید برای خاورمیانه، استقبال می‌کنیم.

وزیر امورخارجه چین همچنین خاطرنشان کرد که پکن مانند همیشه به صلح و ثبات، ترویج مذاکرات صلح و عدالت کمک خواهد کرد.

وانگ یی ضمن تاکید بر سیاست ثابت و پایدار چین در قبال ایران، خاطرنشان کرد که پکن به‌طور مداوم از عدالت در شورای امنیت سازمان ملل و پلتفرم‌های چندجانبه حمایت می‌کند.

وی افزود: این کشور با استفاده ابزار زور مخالف و از هنجار‌های روابط بین‌الملل محافظت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه چین در پایان اظهارتش تاکید داشت که پکن مایل است ارتباطات و هماهنگی با تهران را برای پیشبرد پیشرفت‌های جدید در روابط چین و ایران تقویت کند.