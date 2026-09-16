معرفی تیمهای راهیافته به دیدار نهایی لیگ برتر هندبال ساحلی
تیمهای آراتایل اصفهان و نجفآباد به دیدار نهایی سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشورمان راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان ایران امروز چهارشنبه (۲۵ شهریور) در اصفهان با برگزاری دیدارهای ردهبندی و نهایی به کار خود پایان میدهد.
در ادامه رقابتهای امروز، دیدارهای مرحله نیمه نهایی برگزار شد و تکلیف تیمهای راهیافته به دیدار نهایی و ردهبندی مشخص شد.
در نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی، تیم آراتایل اصفهان با نتیجه ۲-۰ مقابل خاننشین نوشهر به برتری رسید و به عنوان نخستین تیم راهی دیدار نهایی شد.
در دومین مسابقه این مرحله نیز تیم نجفآباد با نتیجه ۲-۰ از سد شهرداری انزلی گذشت تا دومین تیم فینالیست رقابتها لقب بگیرد و حریف آراتایل اصفهان در دیدار نهایی شود.
بر این اساس، دیدار نهایی سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور از ساعت ۱۸:۰۰ امروز میان آراتایل اصفهان و نجفآباد برگزار خواهد شد.
همچنین در دیدار ردهبندی، خاننشین نوشهر و شهرداری انزلی از ساعت ۱۷:۰۰ برای کسب مقام سوم این دوره از رقابتها به مصاف یکدیگر میروند.
برنامه کامل بازیهای نهایی و ردهبندی به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۵ شهریور
ردهبندی - ساعت ۱۷:۰۰
خاننشیننوشهر - شهرداری انزلی
نهایی - ساعت ۱۸:۰۰
آراتایل اصفهان - نجف آباد