تیم‌های آراتایل اصفهان و نجف‌آباد به دیدار نهایی سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشورمان راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان ایران امروز چهارشنبه (۲۵ شهریور) در اصفهان با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و نهایی به کار خود پایان می‌دهد.

در ادامه رقابت‌های امروز، دیدار‌های مرحله نیمه نهایی برگزار شد و تکلیف تیم‌های راه‌یافته به دیدار نهایی و رده‌بندی مشخص شد.

در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی، تیم آراتایل اصفهان با نتیجه ۲-۰ مقابل خان‌نشین نوشهر به برتری رسید و به عنوان نخستین تیم راهی دیدار نهایی شد.

در دومین مسابقه این مرحله نیز تیم نجف‌آباد با نتیجه ۲-۰ از سد شهرداری انزلی گذشت تا دومین تیم فینالیست رقابت‌ها لقب بگیرد و حریف آراتایل اصفهان در دیدار نهایی شود.

بر این اساس، دیدار نهایی سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور از ساعت ۱۸:۰۰ امروز میان آراتایل اصفهان و نجف‌آباد برگزار خواهد شد.

همچنین در دیدار رده‌بندی، خان‌نشین نوشهر و شهرداری انزلی از ساعت ۱۷:۰۰ برای کسب مقام سوم این دوره از رقابت‌ها به مصاف یکدیگر می‌روند.

برنامه کامل بازی‌های نهایی و رده‌بندی به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۵ شهریور

رده‌بندی - ساعت ۱۷:۰۰

خان‌نشین‌نوشهر - شهرداری انزلی

نهایی - ساعت ۱۸:۰۰

آراتایل اصفهان - نجف آباد