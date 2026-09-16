پخش زنده
امروز: -
سارق ۳۸ ساله خودروهای لوکس در گیلان، در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جانشین انتظامی استان گیلان با اشاره به ارجاع پرونده سرقت یک دستگاه خودروی لکسوس و کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی از یک مغازه شیرآلات در رشت، گفت: پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
سرهنگ قاسم جانعلیپور، با اشاره به هویت غیربومی متهم ۳۸ ساله افزود: بررسیها نشان داد متهم با سوژهیابی در سایتهای اینترنتی، سوءاستفاده از تلفن رانندگان اینترنتی و اغفال مالکان به بهانه خرید، ابتدا خودروی اپتیما را در قزوین و سپس یک دستگاه لکسوس را در گیلان به سرقت برده و با استفاده از همان خودروها، دست به سرقتهای متقلبانه از اصناف زده است.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از اقدامات فنی و پایش دوربینها، رد متهم را در چند استان رصد و سرانجام وی را با دریافت نیابت قضائی در عملیاتی غافلگیرانه به همراه خودروی لکسوس و چندین پلاک جعلی دستگیر کردند.
سرهنگ جانعلیپور با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، بر ضرورت تجهیز خودروها به ابزارهای بازدارنده و هوشیاری شهروندان در معاملات بستر فضای مجازی تأکید کرد.