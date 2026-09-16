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معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری با اشاره به رونمایی از لیگهای جدید خودروهای خودران و رباتهای پرنده در بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، این رویداد علمی را کانون اصلی تامین نیروی انسانی متخصص برای استارتاپهای کشور در سال آینده دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدجواد صدری مهر در حاشیه افتتاحیه بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران در مصلی امام خمینی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش توجه نهادهای اجرایی به حوزه رباتیک اظهار کرد: شهرداری تهران برای سال آینده از پنج لیگ تخصصی شامل رباتهای آتشنشان، امدادگر در مدیریت بحران، خدمات اجتماعی، حملونقل هوشمند و خدمات گردشگری حمایت ویژه خواهد کرد.
وی افزود: علاوه بر شهرداری، صنایع بزرگ کشور نیز به این حوزه ورود کردهاند، بهطوری که این صناسع با هدف رفع نیازهای فناورانه خود، لیگ اختصاصی رباتهای صنعت فولاد را از سال آینده برگزار میکنند.
وی درباره روند برگزاری بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران نیز توضیح داد: این رقابتها که با حضور نزدیک به ۴۰۰ تیم دانشجویی و دانشآموزی در بیش از ۴۰ لیگ در جریان است، در دو بخش برگزار میشود. بخش نخست مربوط به لیگهای دانشآموزی دارای سهمیه جهانی بود که برای حفظ سهمیه اعزام به مسابقات کره جنوبی در شرایط خاص برگزار شد. سایر لیگها نیز از ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه در مصلای امام خمینی تهران در حال پیگیری است.
این مقام مسئول با اشاره به حضور رشتههای جدید در این دوره تصریح کرد: لیگ خودروهای خودران و رباتهای پرنده از جمله بخشهای جدید این دوره از مسابقات هستند. همچنین لیگهای سرویسرسان در محل کار، امدادگر و فوتبالیستهای شبیهساز با استقبال خوبی همراه بوده است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه این مسابقات به تیمهای دانشجویی و دانشآموزی اختصاص دارد و شرکتهای دانشبنیان در آن حضور مستقیم ندارند، اما این رویداد علمی و فناورانه به عنوان کانون اصلی تامین نیروی انسانی متخصص و ورودی استارتاپهای کشور عمل میکند. برنامهریزیها برای افزودن بیش از ۱۰ لیگ کاربردی صنعتی به رویدادهای سال آینده در دستور کار قرار دارد.