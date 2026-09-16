مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از رفع تصرف دو هکتار از اراضی تالاب تنوردر در شهرستان دورود و بازگرداندن این اراضی به عرصه‌های طبیعی خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان اظهار کرد: با هدف صیانت از عرصه‌های تالابی و جلوگیری از تعرض به اراضی تحت حفاظت، با پیگیری‌های قانونی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، دو هکتار از اراضی تالاب تنوردر که مورد تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.

کامران فرمان‌پور با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی تالاب تنوردر افزود: تالاب‌ها از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های طبیعی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تأمین زیستگاه گونه‌های جانوری و پرندگان و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: حفاظت از عرصه‌های تالابی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری آنها از اولویت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان است و در این زمینه اقدامات قانونی با جدیت دنبال می‌شود.

فرمان‌پور تصریح کرد: با هرگونه تصرف، تغییر کاربری، تخریب و دخل و تصرف غیرمجاز در اراضی تالابی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست، مطابق قانون برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عرصه‌های ارزشمند طبیعی استان در معرض تخریب و تعرض قرار گیرند.

وی در پایان از تلاش و پیگیری نیرو‌های محیط زیست شهرستان دورود و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای اقدامات قانونی قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم و جوامع محلی در حفاظت از تالاب‌ها و سرمایه‌های طبیعی استان شد.