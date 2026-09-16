مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از فروش بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب داخلی و ۶ هزار و ۲۱۴ عنوان کتاب کردی ناشران اقلیم کردستان عراق در دهمین دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دریایی گفت: در بخش داخلی این نمایشگاه بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب توسط ناشران داخلی به فروش رسید و در بخش بین‌الملل نیز ناشران اقلیم کردستان عراق موفق به فروش ۶ هزار و ۲۱۴ عنوان کتاب به زبان کردی شدند.

وی افزود: این استقبال و میزان خرید در چنین شرایطی، بیانگر فرهیختگی مردم استان و جایگاه واقعی کتاب در سبد فرهنگی خانواده‌ها است و نشان می‌دهد فرهنگ کتاب‌خوانی در میان مردم کردستان از سطح بالایی برخوردار بوده و یکی از مؤلفه‌های مهم فرهنگی این استان به‌شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شرایط خاص کشور، از حضور پرشور و کم‌نظیر مردم فرهنگ‌دوست استان قدردانی کرد و گفت: در شرایطی که کشور با تنگنا‌های اقتصادی و نیز فضای ناشی از تحولات و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، استقبال گرم و امیدبخش مردم شریف کردستان از این رویداد بزرگ فرهنگی، جلوه‌ای روشن از پویایی اجتماعی و عمق تعلق آنان به فرهنگ و دانایی است.

دریایی با تأکید بر پیوند دیرینه مردم استان با فرهنگ مکتوب اضافه کرد: فرهنگ در کردستان امری عاریتی و مقطعی نیست، بلکه با تار و پود زندگی مردم این سرزمین درآمیخته است.

وی یادآور شد: کتاب در این استان نه یک کالای صرف، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم به شمار می‌رود و همین ویژگی، کردستان را در زمره استان‌های پیشرو در حوزه فرهنگ قرار داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: اطلاق عنوان "استان فرهنگی" به کردستان، عنوانی برخاسته از واقعیت‌های عینی و میدانی است و حضور گسترده مردم، میزان بالای خرید کتاب و توجه ویژه به آثار مکتوب، همگی گواه آن است که مردم این دیار از سطح بالای فرهنگ عمومی و روحیه کتاب‌خوانی برخوردارند.

دریایی ابرازامیدواری کرد با تداوم چنین رویداد‌هایی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، بتوانیم بیش از پیش زمینه ارتقای سرانه مطالعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی را در استان فراهم آوریم و کردستان را به الگویی موفق در عرصه توسعه فرهنگی کشور تبدیل کنیم.