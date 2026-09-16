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سخنگوی ستاد مردمی جان فدای ایران گفت: این آموزشها در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته و متناسب جنگ امروز برنامه ریزی شده و شامل آموزش هدایت ریزپرندهها (FPV) و دوش پرتاب خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ ساسان زارع در نشست خبری تشکیل هزار گردان این پویش که پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه برگزار شد با اشاره به شکل گیری پویش جان فدا در اواسط جنگ با محوریت کلید واژه جان فدا به عنوان یکی از پویش های بزرگ جهانی گفت: مهمترین سوال ما استفاده حداکثری از این ظرفیت جامعه ایران بود تا از این بستر برای حل مسائل کشور بهره ببریم.
وی با تاکید بر اینکه هر ملتی هرچقدر آمادهتر باشد تهدیدات دورتر خواهد بود بیان داشت: پس از کسب اطلاعات از مردم، شناخت ما از ظرفیتها بیشتر و مسئولیت ما سنگینتر شد. در مرحله اول پویش آمار و اطلاعاتی را به واسطه افکار سنجی به رسانهها ارائه کردیم و امروز به واسطه اخذ اطلاعات دقیقتر آمارها دقیقتر شده.
زارع تصریح کرد: از جمعیت ۳۱ میلیون نفری ثبت نام کنندگان ۳۲ درصد بانوان و ۶۸ درصد آقا بودند. ترکیب سنی مخاطبان شامل بیش از ۶۰ درصد زیر ۴۶ سال می شود. ۲۶ درصد از مردم داوطلب فعالیتهای نظامی و امنیتی بودند و ۲۰ درصد داوطلب امداد و نجات، ۲۰ درصد داوطلب ارائه خدمات اجتماعی و ۱۷ درصد ارائه خدمات داوطلبانه فرهنگی و رسانه، ۱۳ درصد داوطلب ارائه مستمر پشتیبانی مالی و ۵ درصد هم خدمات متفرقه بودند.
وی افزود: از ساعت ۱۷ دیروز سامانه جامع جان فدا برای ساماندهی هزار گردان اولیه در دسترس عموم قرار گرفت و ظرفیت در کمتر از ۱۰۰ دقیقه ظرفیت هزار گردان تکمیل شد.
سخنگوی ستاد مردمی جان فدای ایران به میزان مشارکت استان ها اشاره و اذعان داشت مشارکت ها در شهرهای مختلف همه گیر و از همه اقشار مردم بوده است.
وی با اشاره به نظرسنجی از داوطلبان درباره زمان ارائه خدمت افزود: ۲۷ درصد اعلام کردند آمادهایم روزانه چند ساعت خدمت کنیم، ۱۷ درصد تا سه روز در هفته، ۱۸ درصد در پایان هفتهها و ۳۴ درصد نیز صرفاً برای رویدادها و زمان بحران اعلام آمادگی کردهاند. این تنوع نشاندهنده ظرفیت عظیم مردمی است.
از آموزش های ضدجاسوسی تا هدایت ریزپرندهها
سخنگوی ستاد مردمی جان فدای ایران با تأکید بر اینکه آموزشها کاملاً متناسب با نیازها و تهدیدات جنگ امروز طراحی شده است، اظهار داشت: سرفصلهای آموزشی شامل تأمین امنیت محلی، آمادگیهای عمومی جنگ، رصد، دیدهبانی و اقدامات اطلاعاتی است. با توجه به تجربیات جنگهای اخیر و حضور وطنفروشانی که نقاط اصابت را لو میدادند، بخشهای امنیتی و اطلاعاتی بسیار کارساز خواهد بود. همچنین آموزش هدایت ریزپرندهها که در عملیاتهای نظامی کاربرد دارد، امکان استفاده از سلاحهای دوشپرتاب و همچنین آموزشهای امدادی با شرایط جمعی در دستور کار است.
زارع خاطرنشان کرد: آموزشها در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته برگزار میشود و تمام پروتکلهای نیروهای مسلح در آن رعایت خواهد شد بستر آموزش، جامعه بسیج است و محتواها توسط سازمان بسیج تأیید و از ظرفیت آموزشی همه نیروهای مسلح استفاده میشود. همچنین برای تامین امنیت محل های آموزشی آمادگی کامل وجود دارد.
آغاز آموزش های نظامی از تهران
وی درباره زمان و مکان برگزاری این دورهها گفت: آموزشهای نظامی از هفته آینده آغاز و از تهران شروع میشود و سپس به سایر استانها میرود. با توجه به شرایط شغلی و تحصیلی داوطلبان، کلاسها به صورت منعطف، در روزهای پایان هفته یا چند ساعت در چند روز برگزار میشود. بخشی از آموزشها در مراکز نظامی و بخش دیگر در میادین خاص و پرتردد برگزار خواهد شد، به عنوان مثال در میدان امام حسین (ع) تهران، یک شبهشهرک آموزش نظامی با تجهیزات کامل مستقر میشود تا ثبتنامکنندگان آموزشهای عملی ببینند. همچنین ثبتنام حضوری در میادین نیز ادامه دارد.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود به حمله سایبری گسترده به زیرساختهای پویش اشاره کرد و گفت: پویش جانفدا یک اتفاق فرهنگی با شعار یک جان داریم و آن را برای ایران میدهیم بود. دشمنان از این اتفاق عصبانی بودند و هم انکار کردند و هم حمله. بعید میدانم حتی سازمانهای امنیتی تا این حد مورد حمله سایبری قرار بگیرند، اما تیم فنی ما دیروز این تهدیدها را با موفقیت پشت سر گذاشت. وی همچنین از ثبتنام تعداد قابلتوجهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد و افزود: قرار است از ظرفیت این عزیزان در رویدادهای فرهنگی و آموزشی استفاده شود.
سران قوا و ورزشکاران از جمله ثبت نام کنندگان پویش
سخنگوی ستاد مردمی جان فدای ایران از تشکیل گردان رسانهای با آموزش و پوشش ویژه خبر داد و در خصوص چهره های شناخته شده ای که در پویش ثبت نام کردند، گفت: همه سران قوا در پویش ثبتنام کردند و مبلغ و سفیر این پویش بودند. از بین چهرههای شناختهشده نیز اسامی زیادی وجود دارند، جالب آنکه میزان ثبتنام ورزشکاران بیش از هنرمندان بود.
وی در خصوص تقاضای دانشآموزان زیر ۱۵ سال برای پیوستن به پویش نیز گفت: ثبتنام افراد بالای ۱۵ سال انجام شده و آموزشهای مقدماتی متناسب با توان آنان لحاظ میشود. با توجه به تقاضای آموزش و پرورش، آموزشهای ویژه و متناسب با سنین پایینتر نیز ترتیب داده خواهد شد.
زارع در پایان با گرامیداشت دویستمین شب حضور مردم در میادین، تأکید کرد: بزرگترین راهبرد ایران استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی است، همان چیزی که نظام را به وجود آورد و در پیچهای تند تاریخی پیش برد. امروز مسئله دفاع از کشور در اولویت است و بخشی از ظرفیت مردم در این حوزه ساماندهی میشود، اما از بخش دیگری از این پویش در حوزه اقتصاد و معیشت نیز استفاده خواهد شد. این پویش نماد مقاومت، انسجام و وطنپرستی است و ما خود را برای هرگونه تهدید و چالش تطبیق دادهایم.