

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیمای استان از فعالیت ۱۱ واحد صنایع تبدیلی خرما در استان خبر داد و گفت: ۹ واحد از این تعداد در زمینه بسته‌بندی، تولید شیره خرما، کنسانتره و سایر فرآورده‌های خرما فعالیت دارند.

اسماعیلی افزود: امسال پیش بینی می شود ۳ هزار و ۹۰۰ تن محصول خرما برداشت شود که هزار و ۲۰۰ تن خرما در استان فرآوری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کبکاب، مضافتی، استعمران، مجول، پیارم، گنتار، دگل زرد، برحی، پرکوه و خاره‌خوش از مهم‌ترین ارقام خرمای تولیدی محسوب می شوند افزود: ۴۰ درصد محصول در داخل استان مصرف می شود و مابقی به استانهای مشهد و تهران ارسال می شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: توجه به فرآوری، بسته‌بندی و نشان دارکردن این محصول می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده و حضور پررنگ‌تر خرمای خراسان جنوبی در بازار‌های داخلی و صادراتی را فراهم کند.

اسماعیلی گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار ارتقای کیفیت تولید و بسته‌بندی، از مهم‌ترین راهکار‌ها برای افزایش ارزش افزوده خرما و بهبود درآمد نخل‌داران استان است.

۲۵ شهریور روز ملی خرما نامگذاری شده است.