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بازار تاریخی «سه ربرداش» مهاباد که ریشههای آن به دوران قاجار بازمیگردد، با گذشت بیش از دو قرن، همچنان به عنوان نبض تپنده اقتصاد و فرهنگ این شهر شناخته میشود؛ مکانی که در آن عطر محصولات محلی با صدای خاطرات کسبه قدیمی در هم آمیخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اگر بخواهید تاریخ و هویت اقتصادی مهاباد را در یک قاب ببینید، بیشک باید سری به بازار «سه ربرداش» بزنید. بازاری که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد و یادگاری از دوران قاجار است؛ با این حال، غبار زمان نتوانسته است زنگار رکود بر چهره آن بنشاند و این بازار همچنان یکی از پرترددترین مراکز تجاری شهر است.
اصالت در حجرههای سنتی
با ورود به این بازار، ترکیب رنگها و عطرها نخستین چیزی است که مسافران و شهروندان را مجذوب میکند. حجرههایی که با عرضه لبنیات محلی و میوههای تازه فصلی، هنوز هم مشتریان را از نقاط دور و نزدیک به سوی خود میکشانند. اینجا، خرید تنها یک فعل اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک سبک زندگی است که در آن «اعتماد» حرف اول را میزند.
کوی قصابها؛ تلاقی خاطره و معیشت
بخشی از این بازار که به «کوی قصابها» شهرت دارد، حال و هوای متفاوتی دارد. برای قدیمیهای بازار، این کوی تنها محل کار نیست؛ بلکه دفتر خاطراتی است که ورق زدن آن، داستانهای تلخ و شیرین بسیاری را بازگو میکند. «حاج احمد» از پیشکسوتان این بازار که دوران نوجوانی خود را با کسب فنون قصابی از داییاش در همینجا سپری کرده، میگوید: ما با خاطرات دیروز و هیاهوی امروز این بازار زندگی میکنیم و قصابی برای ما بخشی از هویت شهر است.
کاروانسرای سیمون؛ نماد تجارت کهن
در کنار راسته اصلی بازار، کاروانسرای سیمون ایستاده است؛ ساختمانی که گواه روزگاری است که کالاها نه با خودرو، که با اسب و قاطر از دل جادهها به قلب بازار میرسیدند. «حاج محمدامین»، از قدیمیترین کسبه این کاروانسرا، دوران کودکی خود را اینگونه روایت میکند: آن روزها اینجا مرکز اصلی تبادل میوه و ملزومات ضروری شهر بود. تصویری که از آن روزها در ذهن دارم، آمد و شدِ بیپایان کاروانهایی بود که چرخ اقتصاد شهر را میچرخاندند.
بازاری برای تمام نسلها
امروزه بازار «سه ربرداش» روزانه میزبان بیش از هزار نفر از شهروندانی است که برای تأمین مایحتاج خود، قدم به دالانهای تاریخی آن میگذارند. مردمی که این بازار را نه فقط یک مکان خرید، بلکه قلب تپنده و شناسنامه هویتی شهر مهاباد میدانند.
حفظ این بافت تاریخی و حمایت از کسبه قدیمی آن، نه تنها پاسداشتِ تاریخ ۲۰۰ ساله مهاباد است، بلکه فرصتی است تا گردشگری تجاری این شهر به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان آذربایجانغربی بیش از پیش شکوفا شود.