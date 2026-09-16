پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد. رویدادی که در نخستین روز برگزاری، علاوه بر نمایش آثار فیلمسازان، میزبان جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و سیاسی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما نخستین روز جشنواره با نمایش آثار بخش‌های «برای وطن» و «بین‌الملل» آغاز شد و در ادامه، مجموعه‌ای از آثار فیلم کوتاه نیز اکران شد. حضور فیلمسازان و علاقه‌مندان به سینمای کوتاه در کنار چهره‌های فرهنگی و سیاسی، از جمله نکات قابل توجه نخستین روز این دوره از جشنواره بود.

در اولین روز برگزاری جشنواره ۱۰۰، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز حضور یافت و از روند نمایش آثار این جشنواره بازدید کرد.

در کنار نمایش آثار، کارگاه‌های آموزشی «صدراه» نیز از دیگر برنامه‌های این دوره جشنواره است که با حضور چهره‌های باسابقه سینما همچون علیرضا داوودنژاد و سیروس مقدم برگزار می‌شود و فرصتی را برای انتقال تجربه این دو کارگردان به فیلمسازان جوان فراهم می‌کند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، در حوزه هنری انقلاب اسلامی درحال برگزاری است. این جشنواره در بخش‌های ملی با عنوان «نبرد برای آینده»، بین‌الملل با عنوان «نبرد برای کودکان جهان» و بخش ویژه با عنوان «نبرد برای وطن»، پذیرای آثار فیلم‌سازان جوان بوده است. همچنین نمایش آثار خارج از مسابقه و برنامه‌های آموزشی از دیگر بخش‌های این دوره از جشنواره است.