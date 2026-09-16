فولاد خراسان حدود ۵ درصد از تولید شمش کشور و حدود ۶ درصد از تولید محصول، از جمله میلگرد، را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل فولاد خراسان در آیین بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس مجتمع فولاد خراسان با بیان اینکه فولاد خراسان به عنوان یکی از طرحهای بزرگ فولادی شرق کشور شناخته می‌شود، گفت: این میزان تولید نشان‌دهنده جایگاه فولاد خراسان در زنجیره فولاد کشور و نقش این مجتمع در تأمین نیاز بازار است.

محمدرضا سجادیان افزود: در سال گذشته، این مجتمع در زمینه عرضه در بورس کالا رتبه نخست را به دست آورده و در عرضه شمش نیز رتبه نهم را کسب کرده است.

مدیرعامل فولاد خراسان با اشاره به آثار اقتصادی فعالیت این مجتمع در منطقه گفت: فولاد خراسان نزدیک به ۳ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده توسط این مجموعه در منطقه به حدود ۸ هزار نفر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: فولاد خراسان علاوه بر نقش مهم خود در تولید، در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه نیز اثرگذار است.

پیشرفت طرح فولاد شرق خراسان در سنگان خواف

سجادیان در ادامه به طرح فولاد شرق خراسان در منطقه سنگان اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های مهم و ضروری برای توسعه زنجیره فولاد در خراسان است و در حال حاضر پیشرفت مناسبی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت مجموعه فولاد خراسان، طرح فولاد شرق خراسان تا پایان سال آینده به مرحله راه‌اندازی برسد.

نیروگاه خورشیدی در مسیر اجرا

سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه فولاد خراسان برای ساخت نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: مطالعات این طرح به پایان رسیده و در حال حاضر فرآیند برگزاری فراخوان برای انتخاب پیمانکار در حال انجام است.

وی افزود: پس از انتخاب پیمانکار و با حمایت مسئولان و مدیران، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل فولاد خراسان با اشاره به اهمیت تأمین انرژی برای صنعت فولاد، توسعه نیروگاه خورشیدی را یکی از اقدامات این مجموعه در مسیر توسعه و تأمین پایدار انرژی عنوان کرد.