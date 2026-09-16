عبدالرشید آسوده، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: منیزیت یکی از ذخایر ویژه استان سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی است که در مطالعات قبلی حدود ۳ میلیون تن منیزیت شناسایی شده بود، اما اکتشافات جدید نشان می‌دهد فقط در سیستان‌وبلوچستان بیش از ۲۰ میلیون تن ذخیره قابل پیش‌بینی است.



آسوده با اشاره به کاربرد‌های صنعتی منیزیت گفت: بیشترین مصرف این ماده در تولید آجر‌های نسوز و جرم‌های نسوز کوره‌های ذوب است و همچنین در کشاورزی (کود)، داروسازی و خوراک دام کاربرد دارد.



به گفته وی، با راه‌اندازی واحد‌های فراوری در استان و جذب سرمایه‌گذاری، کشور می‌تواند از واردات مشتقات منیزیت بی‌نیاز شود.



رئیس خانه معدن تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد این واحد‌ها با مشارکت دارندگان پروانه‌های معدنی و سرمایه‌گذاران در دست پیگیری قرار دارد تا ارزش‌افزوده محلی افزایش یافته و زنجیره تأمین داخلی تقویت شود.





رفع نیاز ایران به واردات مشتقات منیزیت با راه‌اندازی واحد‌های فراوری رفع نیاز ایران به واردات مشتقات منیزیت با راه‌اندازی واحد‌های فراوری رفع نیاز ایران به واردات مشتقات منیزیت با راه‌اندازی واحد‌های فراوری رفع نیاز ایران به واردات مشتقات منیزیت با راه‌اندازی واحد‌های فراوری