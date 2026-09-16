افزون بر ۶۸۰ عنوان برنامه برای هفته دفاع مقدس در آبادان و خرمشهر تدارک دیده شده است. که در نشست هم‌اندیشی فرماندهان نواحی مقاومت بسیج آبادان و خرمشهر با برنامه‌سازان صداوسیمای آبادان، تبیین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در نشست هم‌اندیشی فرماندهان نواحی مقاومت بسیج آبادان و خرمشهر با برنامه‌سازان صداوسیمای آبادان، برنامه‌های هفته دفاع مقدس در این دو شهرستان تشریح شد.

سرهنگ ایمانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، گفت: بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در آبادان پیش‌بینی شده است که محور اصلی آنها تبیین حماسه رزمندگان اسلام و مقاومت و پایداری مردم آبادان در دوران دفاع مقدس، به‌ویژه حماسه عملیات ثامن‌الائمه و سالروز شکست حصر آبادان است.

وی افزود: ویژه‌برنامه‌هایی در میدان‌های شهری با موضوع ایستادگی و مقاومت مردم و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین روایت حماسه‌های دفاعی سال‌های اخیر برگزار می‌شود.

برگزاری نمایشگاه «اسوه» در میدان و خیابان، اجرای ویژه‌برنامه در گلزار شهدای آبادان، برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز و اجرای رزمایش سراسری «جانفدا» در دوم مهرماه با حضور گردان‌های بسیج از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در آبادان است.

سرهنگ ایمانی، شعار محوری هفته دفاع مقدس را «لبیک یا خامنه‌ای» اعلام کرد.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر نیز از اجرای ۳۸۰ عنوان برنامه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بچاری گفت: یکی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در خرمشهر، ویژه‌برنامه «بانوان؛ اسوه صبر و مقاومت» است که با حضور بانوان دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود و با هدف انتقال خاطرات و تجربه‌های این نسل به نسل جدید تدارک دیده شده است.

وی افزود: روایتگری دفاع مقدس در مدارس و دانشگاه‌ها، برگزاری برنامه‌هایی با حضور اقشار مختلف مردم و نمایشگاه دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در خرمشهر است.

در این نشست بر استفاده از ظرفیت رسانه برای تبیین حماسه مردم آبادان و خرمشهر و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع مقدس به نسل‌های جدید تأکید شد.