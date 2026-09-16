معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۱۱ درصدی مصرف CNG در هفته نخست پس از تغییر نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خبر داد و گفت: میانگین مصرف CNG در این مدت حدود ۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق عظیمی‌فر با اشاره به آثار اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین افزود: در یک هفته پس از اجرای این طرح و تغییر نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG کشور در مقایسه با نیمه نخست شهریور و مردادماه، حدود ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: افزایش مصرف CNG و به‌تبع آن کاهش مصرف بنزین، نشان‌دهنده تأثیر مثبت اعمال نرخ سوم بنزین برای کاهش ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین از اولویت طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر به خودرو‌های CNG سوز خبر داد و افزود: اجرای این طرح در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار دارد.