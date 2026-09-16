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سی و چهارمین همایش ملی بلورشناسی و کانیشناسی ایران با هدف بررسی آخرین دستاوردهای علمی و راهکارهای نوین بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی، در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سی و چهارمین همایش ملی کانیشناسی و بلورشناسی ایران با هدف بررسی آخرین دستاوردهای علمی و راهکارهای نوین بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی، به میزبانی ارومیه برگزار شد. این رویداد که بستری برای تبادل دانش میان متخصصان دانشگاهی و فعالان حوزه صنعت بود، بر گذار از پژوهشهای آکادمیک به سمت فناوریهای کاربردی و بازارمحور تأکید شد
محمودرضازاده رئیس دانشگاه ارومیه، در این همایش با اشاره به اهمیت راهبردی علوم زمینشناسی در توسعه پایدار اظهار داشت: «توسعه علوم زمینشناسی، یکی از محورهای اصلی پیشرفت در هر کشور است و خروجیهای تخصصی اینگونه همایشها میتواند نقشه راهی برای بهرهبرداری بهینه از ثروتهای ملی باشد.»
وی با تأکید بر ماهیت میانرشتهای علوم مدرن، افزود: «امروز دیگر نمیتوان میان علوم مختلف مرزبندی قائل شد. کانیشناسی مدرن، تلفیقی از شیمی، فیزیک و هوش مصنوعی است که همگی در کنار هم به درک دقیقتر از ماهیت کانیها و بهینهسازی استخراج کمک میکنند.»
رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور تصریح کرد: «در حال حاضر ۴۲ ماده معدنی شناختهشده در کشور وجود دارد که بهصورت فعال از آنها بهرهبرداری میشود. با این حال، افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات در این فرآیند، مستلزم بهرهگیری از دانش روز و پیوند عمیقتر میان صنعت و دانشگاه است.»
یکی از محورهای مورد تأکید در این همایش، لزوم بازنگری در ساختار پژوهشهای دانشگاهی بود. محمودرضازاده در این خصوص گفت: «پژوهشگران سرمایههای اجتماعی کشور هستند، اما این سرمایه زمانی به ثمر مینشیند که پایاننامهها و تحقیقات دانشگاهی تنها در قفسههای کتابخانهها باقی نمانند. جهتگیری پژوهشها باید به سمت فناوریهای نو و تولید محصول نهایی باشد که در نهایت به نیازهای واقعی بازار پاسخ دهد.»
بر اساس گزارش دبیرخانه این همایش، جامعه علمی کشور استقبال قابلتوجهی از این دوره داشته است. بیش از ۱۲۰ مقاله علمی به دبیرخانه سی و چهارمین دوره ارسال شد که پس از ارزیابی داوران، ۷۰ مقاله برتر در قالبهای حضوری و برخط (آنلاین) ارائه گردید. این حجم از مشارکت نشاندهنده پویایی جامعه زمینشناسی و علاقه وافر پژوهشگران به ارائه یافتههای نوین در حوزههای تخصصی بلورشناسی و کانیشناسی است.
این همایش علاوه بر بررسی یافتههای علمی، فرصتی برای سیاستگذاران استانی فراهم آورد تا با تکیه بر بدنه علمی متخصصان، راهکارهایی برای توسعه صنعتی استان آذربایجان غربی – که یکی از قطبهای معدنی کشور محسوب میشود – ترسیم کنند. خروجیهای این رویداد علمی بهزودی در قالب بستههای سیاستی به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد تا گامی عملی در جهت بهرهبرداری هوشمندانه از منابع معدنی کشور برداشته شود.