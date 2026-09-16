پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه گفت: همه شناورهایی که در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان حرکت میکنند تحت رصد نیروی دریایی سپاه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در یادواره شهدای بابل با اشاره به توانمندیهای بومی و آمادگی این نیرو در آبهای منطقه گفت: هیچ شناوری در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان حرکت نمیکند مگر آنکه تحت رصد نیروی دریایی سپاه باشد و در صورت اراده، امکان هدف قرار دادن هر شناور در هر نقطه وجود دارد.
علی محمدی، با تأکید بر اینکه اقتدار این نیرو حاصل ترکیب ایمان و تدبیر است، افزود: سربازان ما اراده خود را از توسل به اهلبیت (ع) و زیارت عاشورا میگیرند و تدبیرشان را از سالها رزم در سواحل، جزایر و اعماق دریا به دست آوردهاند.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به ادعاهای دونالد ترامپ و تلاشهای آمریکا برای تضعیف اراده ملت ایران، ادامه داد: آمریکاییها گمان میکنند با تخریب چند پل یا جاده میتوانند ما را تسلیم کنند؛ در حالی که ما در سختترین شرایط آب و هوایی، حتی در جزایری که به اندازه چند زمین فوتبال است، حضور مستمر داشتیم و هرگز ارتباط ما با سرزمین مادری قطع نشد.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به تسلط بر رزمهای متقارن و نامتقارن، افزود: ما سالهاست که برای رویارویی با دشمن تمرین کردهایم و منتظر لحظهای هستیم که چشم در چشم دشمن در دریا قرار بگیریم.
وی در پایان، با یادآوری سخنان ترامپ در اجلاس ناتو مبنی بر کار تمامنشده در ایران، با لحنی قاطع گفت: بله، ما هم کاری تمامنشده با تو داریم؛ کار تمامنشده ما تنها با سر تو تمام خواهد شد.