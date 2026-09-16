به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از وجود یک انبار محل دپو و احتکار ورق استیل در محدوده شهرری مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان تحقیقات مشخص شد مقادیری ورق استیل در انباری در محدوده عبدل‌آباد تخلیه و دپو شده و سپس بخشی از کالاها به وسیله وانت به بازار منتقل می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: تیم عملیاتی این پلیس پس از شناسایی محل، با هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و محموله ورق استیل دپو شده را کشف کردند.

سردار افشاری تصریح کرد: در بازرسی از محل، مشخص شد کالاها به صورت غیرمجاز دپو شده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر مربوط به نگهداری و عرضه هستند.

وی افزود: در این عملیات، در مجموع ۱۰۰ تن ورق استیل کشف شد که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و متهم نیز به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف‌شده را بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

سردار افشاری در پایان با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با پدیده قاچاق و احتکار کالا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.