۱۹ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال همزمان با سراسر کشور در قالب طرح مهر با نشاط بین هزار و ۹۵۰ مدارس استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در حاشیه این آیین گفت: از این تعداد سه هزار و ۵۰۰ بسته ورزشی و هزار و ۳۰۰ بسته نیز بهداشتی است.

علی مختار نژاد افزود: این تجهیزات ورزشی بیشتر در مدارس مناطق محروم روستایی و حاشیه نشین و یا مدارسی که امکانات ورزشی کمی دارند، توزیع شد.

وی بیان کرد: از جمله تجهیزات ورزشی توزیع شده در این طرح انواع توپ رشته‌های ورزشی، طناب، شطرنج، فوتبال دستی، میزپینگ پنگ و تور دروازه است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی گفت: همچنین ۱۶۰ قلم کالا برای تجهیز ۲۰ اتاق بهداشت مدارس و ۱۵ عدد مولاژ بین مدارس استان توزیع شد.

مختار نژاد افزود: میانگین سرانه فضای ورزشی مدارس در کشور ۴۸ سانتیمتر مربع است و خراسان‌شمالی با رسیدن این شاخص به ۷۲ سانتیمتر مربع در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به میانگین کشوری قرار دارد.

وی ادامه داد: با وجود این رشد، توزیع فضا‌های ورزشی در شهرستان‌های استان یکسان نیست و برخی مناطق همچنان با کمبود جدی مواجه هستند به‌گونه‌ای که سرانه فضای ورزشی مدارس در بجنورد ۳۸ سانتیمتر مربع است و توسعه این فضا‌ها در این شهرستان همچنان ضرورت دارد.

۱۹۲ هزار دانش‌آموز خراسان‌شمالی خود را برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آماده می‌کنند.