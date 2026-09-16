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رئیس پلیس فتا پایتخت از بازداشت کلاهبرداری خبر داد که با انتشار لینکهای آلوده و درج آگهیهای کاریابی اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار داود معظمی گودرزی، گفت: با وجود اطلاعرسانیهای مستمر پلیس درباره شیوههای پیشگیری از کلاهبرداریهای سایبری، همچنان شهروندانی به پلیس فتا پایتخت مراجعه میکنند که پس از دریافت لینک یا فایل آلوده و کلیک روی آن، تلفن همراهشان آلوده شده و اطلاعات شخصی و بانکی آنان مورد دستبرد قرار گرفته است.
وی افزود: بررسیهای انجامشده، نشان میدهد مجرمان سایبری گاهی لینکهای آلوده را در قالب پیامهایی با عناوینی مانند «عکس قدیمی»، «عکس یادگاری» یا فایلهای شخصی برای کاربران ارسال میکنند. این فایلها ممکن است با پسوندهایی مانند PDF و APK ارائه شوند و در نگاه نخست بیخطر به نظر برسند، اما کلیک ناآگاهانه روی آنها میتواند زمینه آلوده شدن تلفن همراه و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربر را فراهم کند.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: در برخی موارد، بدافزار پس از آلوده کردن تلفن همراه، بدون اطلاع کاربر برای سایر مخاطبان و کاربران ارسال میشود و زمینه گسترش آلودگی و وقوع کلاهبرداریهای بعدی را فراهم میکند.
سردار داود معظمی گودرزی افزود: در همین رابطه، تعدادی از شهروندان با مراجعه سریع به پلیس فتا، مورد بررسی فنی قرار گرفتند و کارشناسان موفق شدند بدافزاری را که با عنوان فایلهای حاوی تصاویر یادگاری منتشر شده بود، شناسایی و از تلفن همراه قربانیان حذف کنند.
وی خاطرنشان کرد: در پی اقدامات فنی و تخصصی پلیس، وجوه سرقتشده نیز در کوتاهترین زمان ردیابی شد و از خروج این مبالغ از چرخه بانکی جلوگیری به عمل آمد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مأموران در ادامه تحقیقات و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت عامل این اقدامات مجرمانه را شناسایی کردند و طی عملیاتی ضربتی، متهم را در مخفیگاهش که یک ویلای اجارهای در اطراف تهران بود، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.
بر اساس بررسیهای انجامشده، این متهم با استفاده از شیوههای مختلف انتشار بدافزار و لینکهای آلوده، اقدام به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران و برداشت از حساب آنان کرده بود و ۵۰ شهروند تهرانی در این پرونده مورد سرقت اینترنتی قرار گرفتهاند.
سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به بازگرداندن وجوه سرقتی به حساب مالباختگان، به شهروندان توصیه کرد؛ در صورت مواجهه با هرگونه رخداد سایبری یا سرقت اینترنتی، در کوتاهترین زمان به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا تهران بزرگ یا مراکز پلیس فتا در شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.