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استاندار خراسان شمالی در نشست با مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری بر تقویت زیرساختهای محلات هدف و توسعه سرانههای خدماتی در استان را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، استاندار خراسان شمالی در نشست با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران، مجموعهای از اقدامات برای تسریع در نوسازی بافتهای ناکارآمد، تقویت زیرساختهای محلات هدف و توسعه سرانههای خدماتی در استان را پیگیری کرد.
بهمن نوری در این نشست که با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، سیدمجتبی علوی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سیدعلی میر کریمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد، بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای بازآفرینی شهری به پروژههای ملموس و اثرگذار برای ساکنان محلات هدف تأکید کرد.
در این نشست، تسریع در اجرای طرح های زیرساختی و محرومیتزدایی، تأمین قیر مورد نیاز پروژههای آسفالت معابر و توسعه فضاهای خدماتی و ورزشی بهعنوان محورهای اصلی همکاری استان و شرکت بازآفرینی شهری ایران مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس توافقهای انجامشده، ۳ هزار تن قیر برای اجرای پروژههای مرتبط در هفت شهر استان اختصاص مییابد.
همچنین با پیگیری استاندار خراسان شمالی، مقرر شد شرکت بازآفرینی شهری ایران ورود ویژهای به محله ارمغان بجنورد داشته باشد و ظرفیتهای این شرکت برای بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی در این محله به کار گرفته شود.
آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی چند منظوره جوادیه بجنورد نیز از دیگر توافقهای این نشست بود؛ بر این اساس، استان عملیات اجرایی پروژه را با جدیت دنبال میکند و شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز پشتیبانی اعتباری از این طرح را در دستور کار قرار خواهد داد.
در ادامه، اجرای طرح بهبود چرخه بازآفرینی در محلات منتخب استان با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان اقدامات کالبدی، زیرساختی و خدماتی و افزایش اثربخشی برنامههای بازآفرینی شهری مورد توافق قرار گرفت.
نوری در این نشست، تسریع در روند بازآفرینی محلات هدف را بخشی از سیاست توسعه متوازن استان دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی برای کاهش محرومیت، ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در بافتهای ناکارآمد تأکید کرد.