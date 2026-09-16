معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی در دومین همایش بین‌المللی موزه‌ها گفت: اردبیل با داشته‌های تاریخی خود یکی از قطب‌های اصلی میراث‌فرهنگی کشور است و برگزاری کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها در این شهر یک اقدام در راستای دیپلماسی فرهنگی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انوشیروان محسنی بندپی در دومین همایش بین‌المللی موزه‌ها که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود، گفت: اردبیل با داشته‌های تاریخی خود یکی از قطب‌های اصلی میراث‌فرهنگی کشور است و برگزاری کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها در این شهر و در این شرایط یک اقدام در راستای دیپلماسی فرهنگی به شمار می‌رود.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: میراث‌فرهنگی یک موجودیت و موضوع فرهنگی است که در جهان امروز جای خود را باز کرده و موزه‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی نقش مهمی را برای شناساندن هویت ایرانی به نسل جدید و مردمان دنیا دارند.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اینکه موزه‌ها در چرخه اقتصادی گردشگری نقش مهمی ایفا می‌کنند، تاکید کرد: اگر دقت کنیم کشورهای موفق در صنعت گردشگری بهره ویژه‌ای از داشته‌های تاریخی و موزه‌ها برده‌اند و حتی یونسکو هم در تعریف جایگاه و نقش موزه‌ها به ارتقا اقتصاد گردشگری اشاره کرده است.

او با یادآوری این نکته که موزه‌ها یکی از انتخاب‌های اصلی گردشگران در دنیا هستند، ادامه داد: در جنگ اخیر ۱۴۹ آثار تمدنی ایران با موشک مورد تعرض قرار گرفت ولی حتی در این شرایط نیز گردشگران خارجی علاقمندی خود را به حضور در ایران و بازدید از موزه‌ها نشان دادند.

محسنی بندپی تصریح کرد: مهم‌ترین قدرت نرم در خنثی کردن ایران هراسی دشمن برگزاری چنین کنفرانس‌ها و همایش‌هایی است که صلح دوستی ایرانی‌ها را نشان می‌دهد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: گسترش موزه‌ها و ایجاد موزه‌های تخصصی و محلی در کنار موزه‌های اصلی از سیاست‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی است تا گردشگران را به سمت خود جذب کنند و تلاش می‌کنیم بنابر قانون هفتم توسعه تعداد موزه‌های کشور را به هزار عدد برسانیم.