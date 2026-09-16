پخش زنده
امروز: -
چهلوچهارمین نشست ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان تهران با محوریت بررسی وضعیت بافتهای فرسوده، روند نوسازی واحدهای مسکونی و عملکرد شهرداری قرچک در حوزه احیای محلات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از برگزاری چهلوچهارمین نشست ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان تهران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد.
در این نشست، گزارشی از وضعیت محدودههای هدف، میزان بافتهای فرسوده و ناکارآمد و روند اجرای برنامههای نوسازی مسکن ارائه شد.
میزان تسهیلات پرداختی در حوزه نوسازی و روند اجرای برنامههای بازآفرینی در سطح استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بر ضرورت همکاری دستگاههای عضو برای تسریع در احیای بافتهای فرسوده تأکید کرد.
وی اجرای بستههای تشویقی شهرسازانه را از عوامل مؤثر در تسهیل نوسازی و بهبود شرایط سکونت در محلات هدف دانست.
در ادامه، گزارش عملکرد شهرداری قرچک در زمینه بازآفرینی شهری، بهسازی معابر و اجرای طرحهای محرومیتزدایی بررسی شد.
همچنین راهکارهای رفع موانع اجرایی و ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی در محلات هدف قرچک مورد بحث قرار گرفت.
در پایان نیز موضوعات مربوط به طرحهای مشترک دستگاهها، بستههای تشویقی بومی و پیگیری مصوبات گذشته بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.