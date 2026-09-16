پخش زنده
امروز: -
جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل یگانهای پدافندی اعلام کرد: هرگونه اقدام خصمانه و نفوذ دشمن با واکنش فوری نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.
سردار سرتیپ روح الله نوری، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده پادگان آموزشی المهدی (عج) بابل با اشاره به جایگاه راهبردی یگانهای پدافندی در تأمین امنیت کشور، گفت: نیروی زمینی سپاه، به ویژه یگانهای پدافندی، با تکیه بر تجهیزات به روز، آموزشهای مستمر و ارتقای توان عملیاتی، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و هرگونه شرارت و نفوذ دشمن را در همان لحظه اول خنثی می کند.
وی افزود: هوشیاری دائمی نیروهای مسلح و آمادگی مستمر آنان، ضامن امنیت پایدار کشور است و این آمادگی در تمامی بخشهای عملیاتی با جدیت پیگیری می شود.
سردار نوری با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشور حاصل مجاهدت، ایثار و جانفشانی فرماندهان و نیروهای مدافع مرزهای ایران اسلامی است، افزود شاخصهای اعتقادی، معنوی، انضباطی و آمادگی رزمی نیروی زمینی سپاه در سطح مطلوبی قرار دارد و این روند باید با برنامهریزی دقیق و تلاش مستمر، بیش از گذشته تقویت شود.
وی ارتقای مستمر توان دفاعی، آموزشهای تخصصی و توسعه زیرساختهای عملیاتی را از مهمترین اولویتهای نیروی زمینی سپاه برشمرد و افزود: امروز نیروی زمینی سپاه در بخشهای مختلف، ازجمله بهره گیری از جنگ افزارهای نوین، پهپادهای پیشرفته و موشکهای نقطه زن، پیشرفتهای قابل توجهی را تجربه کرده است.
جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این توانمندیها حاصل سرمایه گذاری مستمر در حوزه آموزش، فناوری و افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی است و نقش مهمی در تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند.
در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ پاسدار علی متولی طاهر، سرهنگ پاسدار علی حسن نیا به عنوان فرمانده جدید پادگان آموزشی المهدی (عج) بابل معرفی شد.