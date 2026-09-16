به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست روسا و معاونان پرورشی آموزش و پرورش استان از اختصاص اعتبار برای تقویت طرح امین مدارس و مشارکت در ساخت و تجهیز نمازخانه مدارس خبر داد و افزود: در صورتی که ۶۰ درصد هزینه ساخت و تجهیز نمازخانه مدارس از خیران جمع آوری شود، ۴۰ درصد مابقی را استانداری پرداخت می‌کند.

وی همچنین خواستار استفاده از دانش آموزان و معلمان به عنوان امام جماعت در مدارس شد و گفت: ضعیف شدن ارتباط اولیا با دانش‌آموزان و فاصله بین دانش آموزان و خانواده‌ها، از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است و انجمن اولیا و مربیان، برای رفع این آسیب‌ها باید بیش از پیش تلاش کند.

استاندار همدان با اشاره به تاثیرات فضای مجازی، بحران‌های فرهنگی و ضعف هویتی برخی از دانش آموزان، افزود: نسل کنونی دانش آموزان بیشتر از اینکه نیازمند آموزش برخی علوم باشند، نیاز دارند، صداقت، فرهنگ کار و تلاش، مسئولیت پذیری، وطن پرستی و امیدواری را یاد بگیرند.

حمید ملانوری شمسی با تاکید بر افزایش محبت و صداقت در خانواده‌ها برای بالندگی دانش آموزان، گفت: در جنگ نرم امروز، وظیفه ما حفاظت از سنگر‌های فرهنگی، اقتصادی و ترکیبی است.

وی همچنین گفت: باید طوری رفتار کنیم تا دانش آموزان عاشق مدرسه شوند و در نماز خشوع، خضوع، شکرگزاری، محبت و صداقت را یاد بگیرند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان هم از ارائه طرح شورای نماز مدرسه خبر داد و گفت: این شورا قرار است با ترکیب مدیر مدرسه، معاون پرورشی، نماینده معلمان، امام جماعت مدسه، رئیس و نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان و ۳ دانش آموز تشکیل شود.

حجت الاسلام حسنی حلم با تاکید بر مردم پایه شدن کار‌ها برای گرفتن نتیجه مثبت، ابراز امیدواری کرد: طرح شورای نماز مدرسه به عنوان نخستین استان در همدان اجرا شود.

در این نشست اعلام شد: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه در استان وجود دارد که از این شمار در ۵۰۳ مدرسه روحانی طرح امین داریم و درخواست شده که این شمار به ۸۰۰ مدرسه برسد.

همچنین اعلام شد: طلاب و روحانیون برگزیده طرح امین مدارس، همراه خانواده‌های خود به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.