نشست جهاد تبیین با محوریت اهمیت حفاظت از محیط زیست، نقش دستگاه‌های اجرایی و مردم در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست جهاد تبیین با محوریت اهمیت حفاظت از محیط زیست و تبیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مردم در صیانت از منابع طبیعی برگزار شد.

نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی، با اشاره به نقش بانوان و خانواده در حفاظت از محیط زیست گفت: خانواده می‌تواند با آموزش و نهادینه کردن فرهنگ درست مصرف کردن، کاهش تولید پسماند و توجه به حفظ منابع طبیعی، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی جامعه داشته باشد.



حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در این نشست با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست گفت: صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند مشارکت عمومی و افزایش آگاهی جامعه است و همه افراد باید در حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشند.

در این نشست بر ضرورت تداوم برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و افزایش مشارکت مردم برای حفاظت از محیط زیست تأکید شد.