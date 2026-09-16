گروه‌ جهادی بسیج جامعه پزشکی با اعزام پزشکان متخصص به روستای سیرو در شهرستان کهک، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان را در قالب یک طرح درمانی جامع برای اهالی این منطقه فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، گروه‌های جهادی «شهید لطفی‌نیاسر» و «شهید بلندیان» از بسیج جامعه پزشکی، با همکاری ستاد بنیاد علوی و ناحیه بسیج مقاومت سپاه کهک، در راستای خدمت‌رسانی به مناطق محروم، به مدت یک روز به اهالی روستای سیرو شهرستان کهک خدمات پزشکی ارائه کردند.

در جریان این طرح درمانی، ۸ پزشک جهادی به ارائه خدمات تخصصی و عمومی به حدود ۴۰۰ نفر از ساکنان روستا پرداختند.

از جمله خدمات ارائه شده در این دوره درمانی، معاینات تخصصی چشم‌پزشکی به همراه توزیع رایگان عینک، خدمات پایش دهان و دندان، آموزش بهداشت دهان و دندان و همچنین توزیع اقلام بهداشتی از جمله مسواک و دارو‌های رایگان بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، در جریان این معاینات، ۲۵ نفر از مراجعین که نیاز به خدمات تکمیلی داشتند، به منظور دریافت خدمات تکمیلی به بیمارستان‌های طرف قرارداد در سطح استان ارجاع شدند.