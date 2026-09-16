رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه بازرسی از محاکم با هدف مچ‌گیری انجام نمی‌شود، گفت: وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است و این مسئولیت نباید صرفاً به رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی محدود شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در دومین نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران افزود: حجم پرونده‌های رسیدگی‌شده در محاکم کشور بسیار بیشتر از پرونده‌هایی است که در مقام فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌رسد؛ بنابراین تحقق کامل وظیفه نظارتی دیوان نیازمند سازوکار‌های جامع‌تر است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده از محاکم توسط بخش‌های مختلف قوه قضائیه گفت: هر بخش باید بر اساس وظایف قانونی خود عمل کند، اما تعدد و ناهماهنگی در بازرسی‌ها گاهی برای محاکم و همکاران قضایی مشکلاتی ایجاد می‌کند.

منتظری بر ضرورت برنامه‌ریزی برای هماهنگی بازرسی‌ها تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از فناوری و پیشرفت‌های علمی می‌توان سازوکاری برای انجام بازرسی‌های جامع و دقیق، بدون ایجاد مزاحمت برای محاکم طراحی کرد.

وی هدف اصلی نظارت را رفع اشکالات و تقویت نقاط قوت عنوان کرد و گفت: نقاط قوت و عملکرد‌های مثبت قضات کم نیست و انتظار می‌رود فرآیند نظارت با رویکرد اصلاحی، به رفع کاستی‌ها و تقویت عملکرد مطلوب قضات منجر شود.