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نشست خبری آموزش و ساماندهی هزار گردان جان فدا

نشست خبری آموزش و ساماندهی گردان‌های جان فدا امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :امیرمهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ - ۱۳:۰۱
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برچسب ها: نشست خبری ، جان فدا ، اصحاب رسانه
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