به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از حساب کاربری کلش ریپورت در پیام رسان ایکس، آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه پیشین آمریکا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ گفت: یک مسیر خروج واضح اینجا وجود دارد. به گمانم رئیس‌جمهور ماه‌هاست که می‌خواهد از این مسیر خارج شود، چراکه فشار عظیمی روی اوست، از نظر بازارها، مهمات و کمبودشان، و البته انتخابات میان‌دوره‌ای. اما خارج شدن از این مسیر، یعنی رسیدن به یک توافق دیپلماتیک با ایران که طبیعتاً امتیازی به ایران می‌دهد، و این شبیه شکست به نظر می‌رسد. فکر می‌کنم همین موضوع باعث تردید او شده است. این جنگ می‌توانست و باید فردا تمام شود. شما این جنگ را نمی‌خواستید، متأسفانه ما به‌خاطر رئیس‌جمهور در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته‌ایم.

همچنین آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه پیشین آمریکا، در ادامه گفت: تمامی کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواهان گفت‌و‌گو با تهران هستند.

آنها لزوماً نمی‌توانند روی ما برای دفاع از خودشان حساب کنند و نتیجه‌اش را همین حالا می‌بینیم و این موضوع نسبتاً گسترده گزارش شده است. شاید بخواهند با تهران توافق کنند. اما آنها به دنبال توافق‌اند، چون می‌دانند که متأسفانه آنچه دیده‌اند این است که ما لزوماً نمی‌توانیم از آنها دفاع کنیم.