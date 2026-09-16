به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان المیرا فرخی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین گفت: ۵ قطعه بوتیمار کوچک مهاجر به دلیل شرایط جوی شهرستان سرعین در مواجهه با مانع دچار آسیب و ضعف شده بودند.

وی با اشاره به اینکه بیوتیمارها پس از مشاهده توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان به محل مناسب انتقال داده شدند و تحت مراقبت و اقدامات لازم قرار گرفتند، ادامه داد: پرندگان پس از بهبود وضعیت جسمانی و اطمینان از توانایی ادامه حیات در طبیعت، در زیستگاه‌های مناسب شهرستان سرعین رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین بیان کرد: تغییرات ناگهانی دما، برودت هوا و بارندگی می‌تواند در روند طبیعی مهاجرت پرندگان اثرگذار باشد و موجب فرود اضطراری، ضعف یا آسیب‌دیدگی برخی گونه‌های مهاجر شود.

فرخی از شهروندان، روستاییان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده پرندگان آسیب‌دیده، از جابه‌جایی یا نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و مراتب را در کوتاه‌ترین زمان به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات و بازگشت آنها به طبیعت انجام شود.