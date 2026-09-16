معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میناب گفت: از این پس هر خودرو حداکثر سه بار در هفته، امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ علی بلال افزود: ساماندهی توزیع سوخت، کاهش صف و نظارت بر عملکرد جایگاه‌ها، و جلوگیری از سوخت‌گیری‌های چند باره از اهداف اجرای این طرح در شهرستان میناب است.

وی گفت: سوخت‌گیری چندباره برخی خودرو‌ها می‌تواند موجب افزایش صف در جایگاه‌ها و ایجاد مشکل برای شهروندانی شود که برای تأمین نیاز عادی خود به جایگاه‌های سوخت مراجعه می‌کنند.

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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب افزود: با افرادی که با سوخت‌گیری‌های چند باره و خارج از قانون موجب ایجاد صف، اختلال در توزیع سوخت و از بین رفتن حقوق سایر شهروندان می‌شوند، مطابق مقررات برخورد می‌شود.