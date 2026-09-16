مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان گفت: آتش‌سوزی صبحگاهی در پاساژ معصومی منجر به گرفتار شدن ۵ نفر در میان دود شد که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی، همگی به سلامت نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح الله نادری از مهار حریق صبحگاهی در پاساژ معصومی شهر گلستان خبر داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی از طبقه همکف و از پشت سقف کاذب آغاز شده و بیشترین محدوده حریق نیز در همین بخش بوده است.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اتصال برق در پشت سقف کاذب علت وقوع این حادثه بوده است.

نادری ادامه داد: این حریق در حد کندسوزی بوده و باعث انتشار دود در سراسر پاساژ شده است، اما با حضور به‌موقع آتش‌نشانان مهار شد و خسارت جانی نداشته و خسارت قابل‌توجهی نیز به ساختمان وارد نکرده است.

وی بیان کرد: بخش زیادی از ساختمان همچنان دودگرفته است و نیرو‌های آتش‌نشانی در حال تخلیه دود هستند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان گفت: در جریان این حادثه، چهار مرد و یک دختر جوان که در طبقه بالای پاساژ در میان دود گرفتار شده بودند، با هوشمندی و پس از تماس و هماهنگی با آتش‌نشانی، از محل خارج شدند.