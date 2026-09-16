به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد از استقرار بیش از ۳۰۰۰ بال فلامینگو در تالاب بین‌المللی کانی‌برازان همزمان با آغاز مهاجرت پاییزی پرندگان خبر داد.

فاروق سلیمانی گفت: کانی‌برازان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر در شمال‌غرب کشور است و در روز‌های اخیر بیش از ۳۰۰۰ بال فلامینگو در بخش‌های مختلف این تالاب مشاهده و ثبت شده‌اند.

وی افزود: حضور این تعداد فلامینگو، اهمیت تالاب کانی‌برازان را به‌عنوان محل تغذیه و استراحت پرندگان مهاجر نشان می‌دهد و حفاظت از منابع آبی و زیستگاه‌های اطراف تالاب برای تداوم حضور پرندگان ضروری است.

سلیمانی تأکید کرد: با افزایش حضور پرندگان مهاجر، لازم است از نزدیک‌شدن به محل تجمع آنها، ایجاد مزاحمت، شکار و صید و هرگونه فعالیتی که آرامش پرندگان و شرایط زیستگاه را مختل می‌کند، خودداری شود.

وی همچنین از ادامه پایش وضعیت تالاب و جمعیت پرندگان مهاجر توسط محیط‌زیست مهاباد خبر داد.