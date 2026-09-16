پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: طرح آبرسانی «بزآب» به ۱۱ روستای شهرستان چگنی با اعتبار ۴۸۵ میلیارد ریال اجرا و امروز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان اظهار کرد: طرح آبرسانی بزآب با هدف تأمین آب پایدار مورد نیاز ۱۱ روستای شهرستان چگنی و با مشارکت بسیج سازندگی لرستان اجرا شده است.
نورالدین نوریزدان افزود: در این طرح ۱۸ هزار و ۵۰۰ متر خط لوله انتقال آب اجرا و سه باب مخزن ذخیره آب بتنی احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان بیان کرد: همچنین دو باب ایستگاه پمپاژ احداث و تجهیز و یک باب تأسیسات نیرورسانی نیز برای این طرح احداث و تجهیز شده است.
نوریزدان اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرح را ۴۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرح، ۲ هزار و ۳۸۵ نفر از جمعیت روستایی شهرستان چگنی از خدمات آبرسانی بهرهمند میشوند.
وی در پایان از اقدامات و همکاری سردار باقری فرمانده سپاه لرستان در خصوص طرح آبرسانی به ۱۱ روستا چگنی قدردانی کرد.