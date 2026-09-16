همزمان با میزبانی آذربایجان‌ شرقی از رویداد "ایران جان" ظرفیت‌های گردشگری، صنعتی، تولیدی و تجاری استان در قالب گزارش‌های خبری در بخش‌های مختلف شبکه خبر بر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در بخش اخبار بامدادی ساعت ۸ گزارش "از دامنه‌های سهند تا سفره‌های ایرانی" با محوریت تولید پنیر لیقوان به روی آنتن رفت.

در بخش اخبار بامدادی ساعت ۹ نیز ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فرآوری خشکبار در روستای آخی جهان آذرشهر در قالب گزارش خبری از شبکه خبر پخش شد.

گزارش آموزش ایستادگی پای کلاس شهید جنگجو در اخبار نیمروزی ساعت ۱۰ شبکه خبر و کارآفرینی با تولید تسبیح‌های صادراتی در بخش اخبار ظهرگاهی ساعت ۱۳ به روی آنتن رفت.

در بخش اخبار ساعت ۱۳ شبکه خبر، ورزش استان با گزارش "مراغه، قطب ورزش کاناپولو" در آنتن شبکه خبر قرار گرفت.

گزارشی از تولید ۳۰ درصد قطعات خودروی کشور و رکود سماورسازی نیز به ترتیب در بخش‌های خبری ساعت ۱۴ و ۲۰:۳۰ شبکه خبر پخش خواهد شد.

گزارش "آذربایجان‌شرقی، تکیه گاه تولید داروی کشور" از بخش اخبار ساعت ۲۱ و گزارش "ترکان فارسی سرای" از بخش اخبار ساعت ۲۲ نیز دیگر گزارش‌های خبری هستند که روز چهارشنبه ۲۵ شهریور به روی آنتن خواهند رفت.

همزمان با برگزاری رویداد جان به میزبانی آذربایجان‌شرقی، شبکه خبر با پخش گزارش‌های تولیدی مرکز صداوسیمای آذربایجان‌شرقی به معرفی ظرفیت‌های گردشگری، صنعتی، تجاری و ورزشی می‌پردازد.

رویداد "ایران جان" رویدادی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان‌های کشور است و آذربایجان‌شرقی به عنوان دهمین استان از ۲۴ الی ۳۰ شهریور میزبانی آن را بر عهده دارد.