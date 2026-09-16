مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان از پیشرفت ۹۲ درصدی بازسازی پل شور در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد خبر داد و اعلام کرد با فعالیت همزمان ۶ گروه اجرایی، مراحل پایانی این طرح در حال انجام است.

پل شور در آستانه بازگشت به چرخه تردد

پل شور در آستانه بازگشت به چرخه تردد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بازسازی پل شور در کیلومتر ۳۶ محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد که بخشی از آن در جریان حملات تخریب شده بود، به مراحل پایانی رسیده است.

عباس شرفی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان، گفت: این طرح از پنجم مرداد آغاز شده و اکنون ۹۲ درصد پیشرفت دارد.

به گفته وی، عملیات بتن‌ریزی با فعالیت ۶ اکیپ اجرایی در حال انجام است و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده با سرعت دنبال می‌شود.

شرفی همچنین از آغاز بازسازی پل دوم شور خبر داد و افزود: پایه‌های این پل آماده شده و پس از تکمیل تیرها در کارگاه، عملیات نصب در محل انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت الزامات فنی و ایمنی در اجرای این طرح‌ها با هدف فراهم شدن شرایط تردد ایمن و پایدار در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد در اولویت قرار دارد.