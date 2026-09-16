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دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت با اشاره به برگزاری این رویداد در شرایط جنگی گفت: بیش از ۷۰ درصد آثار این دوره با موضوع جنگ تولید شده است و ۳۵ اثر از ۲۳ استان کشور به بخش مسابقه راه یافتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدکاظم تبار در نشست خبری این جشنواره با اشاره به شرایط برگزاری این دوره گفت: جشنواره تئاتر مقاومت از ابتدا با جنگ گره خورده است و این دوره نیز در شرایطی برگزار میشود که کشور با جنگ تحمیلی دوم و سوم مواجه بوده است.
وی افزود: در هفته رویداد «امتداد مقاومت» نیز برنامههای مختلفی را آغاز کردیم که همزمان با حوادث دی ماه شد، اما با وجود همه این شرایط، بخشهای مختلف جشنواره برگزار شد و حاصل این رویداد، شکلگیری «افق مقاومت» بود.
تبار با اشاره به اجرای ۴۷ نمایش در ۹ استان کشور اظهار کرد: این برنامه از گیلان آغاز شد و در میناب به پایان رسید. تلاش ما این بود که با آغاز جنگ، سنگر تئاتر حفظ شود و خوشبختانه بیش از ۷۰ درصد آثار این دوره با موضوع جنگ است و نگاه اصلی ما نیز تولید آثار مرتبط با شرایط روز بوده است.
دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت ادامه داد: در بخشهای مختلف جشنواره، ۸ نمایشنامه با موضوع جنگ رمضان تولید شده همچنین ۴۳۱ اثر در بخش صحنه، ۳۴۵ اثر در بخش مسابقه نمایشنامهنویسی و ۳۱۸ اثر در بخش سردار به جشنواره رسیده است.
وی تعداد ثبتنامشدگان جشنواره را ۵۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۱۰ اثر نیز در بخش بینالملل ثبت شده است و تا ۱۵ مهر فرصت ارسال آثار این بخش وجود دارد.
تبار درباره برنامه افتتاحیه جشنواره نیز گفت: افتتاحیه بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت ۳۰ شهریور در برج آزادی برگزار میشود و بخش «سردار آسمانی» نیز در این برنامه مورد توجه خواهد بود.
وی افزود: ۳۵ اثر به جشنواره راه پیدا کردهاند که در ۲۳ استان کشور اجرا خواهند شد و در همه بخشها تلاش شده است امکان برگزاری و اجرای نمایشها در استانهای مختلف فراهم شود.
دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت با اشاره به حضور آثار خارجی گفت: در بخش بینالملل نیز ۱۱۰ اثر از جمله کشورهای ترکیه، عراق، لبنان هم حضور دارند.
در ادامه برنامه از کتاب و پوستر برنامه هم رونمایی شد.