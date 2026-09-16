دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت با اشاره به برگزاری این رویداد در شرایط جنگی گفت: بیش از ۷۰ درصد آثار این دوره با موضوع جنگ تولید شده است و ۳۵ اثر از ۲۳ استان کشور به بخش مسابقه راه یافته‌اند.

راهیابی ۳۵ اثر به بخش مسابقه جشنواره تئاتر مقاومت

راهیابی ۳۵ اثر به بخش مسابقه جشنواره تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدکاظم تبار در نشست خبری این جشنواره با اشاره به شرایط برگزاری این دوره گفت: جشنواره تئاتر مقاومت از ابتدا با جنگ گره خورده است و این دوره نیز در شرایطی برگزار می‌شود که کشور با جنگ تحمیلی دوم و سوم مواجه بوده است.

وی افزود: در هفته رویداد «امتداد مقاومت» نیز برنامه‌های مختلفی را آغاز کردیم که همزمان با حوادث دی ماه شد، اما با وجود همه این شرایط، بخش‌های مختلف جشنواره برگزار شد و حاصل این رویداد، شکل‌گیری «افق مقاومت» بود.

تبار با اشاره به اجرای ۴۷ نمایش در ۹ استان کشور اظهار کرد: این برنامه از گیلان آغاز شد و در میناب به پایان رسید. تلاش ما این بود که با آغاز جنگ، سنگر تئاتر حفظ شود و خوشبختانه بیش از ۷۰ درصد آثار این دوره با موضوع جنگ است و نگاه اصلی ما نیز تولید آثار مرتبط با شرایط روز بوده است.

دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت ادامه داد: در بخش‌های مختلف جشنواره، ۸ نمایشنامه با موضوع جنگ رمضان تولید شده همچنین ۴۳۱ اثر در بخش صحنه، ۳۴۵ اثر در بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی و ۳۱۸ اثر در بخش سردار به جشنواره رسیده است.

وی تعداد ثبت‌نام‌شدگان جشنواره را ۵۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۱۰ اثر نیز در بخش بین‌الملل ثبت شده است و تا ۱۵ مهر فرصت ارسال آثار این بخش وجود دارد.

تبار درباره برنامه افتتاحیه جشنواره نیز گفت: افتتاحیه بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت ۳۰ شهریور در برج آزادی برگزار می‌شود و بخش «سردار آسمانی» نیز در این برنامه مورد توجه خواهد بود.

وی افزود: ۳۵ اثر به جشنواره راه پیدا کرده‌اند که در ۲۳ استان کشور اجرا خواهند شد و در همه بخش‌ها تلاش شده است امکان برگزاری و اجرای نمایش‌ها در استان‌های مختلف فراهم شود.

دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت با اشاره به حضور آثار خارجی گفت: در بخش بین‌الملل نیز ۱۱۰ اثر از جمله کشور‌های ترکیه، عراق، لبنان هم حضور دارند.

در ادامه برنامه از کتاب و پوستر برنامه هم رونمایی شد.