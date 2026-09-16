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مدیر جهاد کشاورزی زاهدان از آغاز عملیات برداشت انار در باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۲ هزار و ۸۰۰ تن انار از سطح باغات این منطقه برداشت و روانه بازار مصرف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی شهرکی گفت: سطح زیر کشت باغات انار در شهرستان زاهدان ۲۵۲ هکتار است که از این میزان، ۲۴۰ هکتار به مرحله باروری رسیده و مابقی آن غیربارور است.
وی با اشاره به بازه زمانی برداشت این محصول افزود: عملیات برداشت انار در باغات زاهدان از نیمه اول شهریورماه آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان، متوسط عملکرد باغات انار این منطقه را ۱۲ تن در هکتار عنوان کرد و گفت: ارقام سنگان و گونههای محلی، عمدهترین انارهای تولیدی در باغات این شهرستان را تشکیل میدهند.