مدیر جهاد کشاورزی زاهدان از آغاز عملیات برداشت انار در باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۸۰۰ تن انار از سطح باغات این منطقه برداشت و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی شهرکی گفت: سطح زیر کشت باغات انار در شهرستان زاهدان ۲۵۲ هکتار است که از این میزان، ۲۴۰ هکتار به مرحله باروری رسیده و مابقی آن غیربارور است.

وی با اشاره به بازه زمانی برداشت این محصول افزود: عملیات برداشت انار در باغات زاهدان از نیمه اول شهریورماه آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان، متوسط عملکرد باغات انار این منطقه را ۱۲ تن در هکتار عنوان کرد و گفت: ارقام سنگان و گونه‌های محلی، عمده‌ترین انار‌های تولیدی در باغات این شهرستان را تشکیل می‌دهند.