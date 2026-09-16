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همزمان با اجرای طرح نظارتی بر صنوف حساس در سطح استان کهکیلویه و بویراحمد، گشت مشترک بهداشت محیط از صنوف مارگون بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، در این بازرسیها، وضعیت بهداشت فردی، بهداشت ابزار و تجهیزات، شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی، تاریخ تولید و انقضا، مجوزهای بهداشتی و رعایت دستورالعملهای مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون گفت: در این بازرسی ها، ۳۷ صنف حساس بازرسی شد که به ۵ صنف اخطاریه غیربحرانی و به ۲ صنف اخطاریه ۴۸ ساعته داده شد.
قاسم بادسار افزود: همچنین ۲۵ کیلوگرم کالای تاریخ مصرف گذشته شناسایی، جمعآوری و از چرخه عرضه خارج گردید.