به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، در این بازرسی‌ها، وضعیت بهداشت فردی، بهداشت ابزار و تجهیزات، شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی، تاریخ تولید و انقضا، مجوز‌های بهداشتی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون گفت: در این بازرسی ها، ۳۷ صنف حساس بازرسی شد که به ۵ صنف اخطاریه غیربحرانی و به ۲ صنف اخطاریه ۴۸ ساعته داده شد.

قاسم بادسار افزود: همچنین ۲۵ کیلوگرم کالای تاریخ مصرف گذشته شناسایی، جمع‌آوری و از چرخه عرضه خارج گردید.