برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم»، با نگاهی به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آذربایجان، تاریخ و میراث تبریز، «سپیده» با روایت تجربه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی و «از خونه شروع کن» با میزبانی از یک کارآفرین نمونه در حوزه قالی‌بافی، از شبکه‌های تهران، یک و دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز در قالب ویژه‌برنامه «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران»، به صورت زنده از تبریز، به موضوعاتی از قبیل ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آذربایجان، تاریخ و میراث تبریز، غذا‌های اصیل و صنایع‌دستی می‌پردازد.

در این برنامه که با اجرای «زینب پورابراهیم» و «مرتضی طوسی» (مجری میهمان) پخش می شود، «علی جعفری‌آذر»، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، درباره ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی و تبریز، مسائل و مطالبات مردم منطقه، ظرفیت‌های اشتغال و اقتصاد خانواده، حمایت‌های اجتماعی و نقش خانواده در پیشرفت جامعه سخن خواهد گفت.

در بخش دیگری از برنامه، «یونس شیرزاد»، کارشناس تاریخ و میراث، در خصوص پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری تبریز، بنا‌ها و آثار تاریخی شاخص، مشاهیر و مفاخر و نقش خانواده‌ها در انتقال میراث فرهنگی و هویت بومی به نسل‌های آینده، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

همچنین «یونس برومند»، خواننده اهل تبریز، در این برنامه به اجرای موسیقی می‌پردازد.

علاوه بر این، «ندا طاهری»، مربی آشپزی، به آموزش و معرفی غذا‌های اصیل تبریز، آشنایی با غذا‌های سنتی و خانگی آذربایجان، مواد اولیه و شیوه طبخ غذا‌های بومی و نقش سفره و غذا‌های سنتی در حفظ فرهنگ و دورهمی‌های خانوادگی می‌پردازد.

در ادامه برنامه «ربابه عبدالله‌زاده»، مربی هنری و فعال صنایع‌دستی تخصصی استان آذربایجان شرقی، نیز به معرفی و آموزش صنایع‌دستی اصیل و هنر‌های سنتی تبریز و آذربایجان شرقی، نقش صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی، انتقال هنر‌های بومی از نسل‌های گذشته به نسل امروز و ظرفیت این هنر‌ها برای اشتغال و کارآفرینی خانواده‌ها می‌پردازد.

همچنین، «حمید فرجی ایزجان»، پژوهشگر آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، به بررسی آسیب‌های شایع ناشی از کم‌تحرکی، ورزش نادرست و نشستن‌های طولانی و نقش خانواده در ایجاد سبک زندگی سالم می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

جنگ، مقاومت و ایستادگی مردم ایران در یک سال گذشته، نگاه جهان به ایران و ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است، برنامه تلویزیونی «سپیده» در شبکه یک با روایت تجربه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی، تصویری متفاوت از این نگاه را بررسی می‌کند.

«سپیده» سراغ ایرانیانی می‌رود که سال‌ها خارج از کشور زندگی کرده‌اند و همچنین خارجی‌هایی که به ایران سفر کرده یا مدتی در کشور حضور داشته‌اند تا روایت آنان از ایران و ایرانیان را بازتاب دهد.

این برنامه بدون ورود به قضاوت درباره ایران یا غرب، به موضوعاتی همچون مهاجرت، وطن، هویت و نسبت ایرانیان با شرق و غرب می‌پردازد و این پرسش را دنبال می‌کند که جهان امروز ایران را چگونه می‌بیند.

«سپیده» تلاش دارد از زبان افرادی که در نقطه تلاقی ایران و جهان قرار گرفته‌اند، تفاوت میان آنچه درباره ایران شنیده‌اند و آنچه در واقعیت دیده‌اند را روایت کند.

برنامه «سپیده» به تهیه کنندگی علیرضا بوالی پنجشنبه و جمعه‌ها ساعت ۲۳ از شبکه یک پخش می‌شود.

سی و دومین قسمت از برنامه «از خونه شروع کن» با میزبانی از یک کارآفرین نمونه در حوزه قالی‌بافی، به بررسی مسیر موفقیت و چالش‌های توسعه مشاغل خانگی در استان لرستان می‌پردازد.

این قسمت از برنامه که پنجشنبه ۲۶ شهریور پخش می شود، داستان زندگی پرفرازونشیب خانم «صدف حاتمی» و دخترش «فائزه پاپی» از اهالی خرم‌آباد را روایت می‌کند. خانم حاتمی به عنوان یکی از راهبران شغلی نمونه کشور، سال‌هاست با آموزش رایگان، هنر قالی‌بافی را به بیش از هزار نفر از زنان و دختران لرستانی آموخته و در کارگاه خود زمینه اشتغال ۳۰ بافنده، ۲۰ نصاب دار قالی و ۱۵ دوک‌ریس را فراهم کرده است.

در این برنامه، با توجه به عزم جدی این مادر و دختر برای توسعه فعالیت‌های تولیدی خود جهت تحقق خودکفایی در منطقه، راهکار‌ها و مشاوره‌های تخصصی توسط کارشناسان ارائه خواهد شد. در این نشست، دکتر فاطمه کریم‌وند (کارشناس کسب و کار)، دکتر کمیل رودی (مربی کسب و کار) و بهزاد مرادی (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان) حضور دارند تا ضمن تحلیل شرایط، مسیر پیش رو را برای این کارآفرینان ترسیم کنند.

این برنامه که کاری از گروه خانواده شبکه دو سیما با همکاری کمیته امداد امام خمینی است، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵، با هدف معرفی الگو‌های موفق و ارائه راهکار‌های عملی، مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود. این برنامه با اجرای شاهین جمشیدی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، تهیه و تولید شده است.