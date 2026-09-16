

مهدی یونسی‌رستمی در جلسه ستاد مدیریت بحران با اشاره به مدیریت میدانی بحران در جریان سیل اخیر استان، گفت: برای نخستین‌بار در استان، عملیات پاکسازی خسارات سیل ظرف تنها ۱۰ ساعت انجام شد و با مدیریت به‌موقع و حضور میدانی دستگاه‌های اجرایی، از بروز خسارات گسترده‌تر جلوگیری شد. ‎



او با بیان اینکه مدیریت بحران اخیر مورد تقدیر ریاست جمهوری قرار گرفته است، افزود: رئیس‌جمهور از مدیریت میدانی بحران در استان تقدیر کردند؛ چراکه حادثه‌ای با این گستردگی در مدت زمان بسیار کوتاهی آثار خسارات سیل مدیریت و پاکسازی شد و با اقدامات انجام‌شده، در حداقل زمان از وارد شدن خسارات بزرگ‌تر به مردم جلوگیری کردیم.



استاندار مازندران با قدردانی از همراهی مردم در جریان این حادثه ادامه داد: در تمامی مناطق، مردم همکاری و همراهی بسیار خوبی داشتند و همین همراهی در کنار حضور دستگاه‌های اجرایی و امدادی، نقش مهمی در مدیریت شرایط داشت.



یونسی‌رستمی ادامه داد: در حوزه تأمین امنیت پایدار نیز شورای تأمین، سپاه، نیرو‌های نظامی و انتظامی در کنار یکدیگر حضور داشتند و با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها، مدیریت بحران به شکل مطلوب دنبال شد.



وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه پس از وقوع حوادث طبیعی تصریح کرد: قابل قبول نیست که در نقطه‌ای سیل یا بحران اتفاق بیفتد و در حوادث بعدی، همان نقطه مجدداً دچار آسیب شود.



استاندار مازندران خاطرنشان کرد: باید پس از هر حادثه، نقاط آسیب‌پذیر به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع اساسی مشکلات آنها اقدام شود تا با تکرار حوادث، خسارات مشابه دوباره به مردم تحمیل نشود.



یونسی‌رستمی تأکید کرد: مدیریت بحران صرفاً به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه باید از تجربه هر حادثه برای پیشگیری از خسارات آینده استفاده کنیم و دستگاه‌های مسئول موظف هستند نقاط پرخطر و آسیب‌پذیر را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

خسارت ۵ هزار و ۵۰۰ میلیاردی سیل در مازندران

استاندار مازندران با اشاره به آخرین برآورد‌های انجام‌شده از خسارات افزود: براساس آخرین اطلاعات، میزان خسارات واردشده به استان حدود ۵.۵ همت برآورد شده و بیش از یک‌هزار و صد واحد مسکونی دچار خسارت شده‌اند که تاکنون خسارت حدود یک‌چهارم این واحد‌ها پرداخت شده است.



یونسی‌رستمی ادامه داد: درصدد هستیم با همکاری مسئولان ذی‌ربط، فرآیند ثبت و بارگذاری اطلاعات خسارات با سرعت بیشتری انجام شود تا پرداخت خسارت‌ها در اسرع وقت صورت گیرد.



وی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم معیشت مردم در حوزه کشاورزی و واحد‌های مسکونی، پس از وقوع این حوادث با مشکل مواجه شود و مردم تنها بمانند؛ مجموعه دولت و مدیریت استان تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهد بود و برای رفع مشکلات مالی، اقتصادی و معیشتی آسیب‌دیدگان تلاش خواهیم کرد.



ساماندهی درختان شکسته افتاده برای پیشگیری از تکرار خسارات

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خطر ناشی از درختان شکسته و سقوط‌کرده در مناطق جنگلی گفت: در نقاطی که درختان شکسته و افتاده وجود دارند و احتمال ورود چوب و درختان سقوط‌کرده به روستا‌ها وجود دارد، به‌ویژه مناطق حادثه‌خیزی مانند زرین‌آباد، یک طرح ویژه در دستور کار قرار گرفته است.



یونسی‌رستمی افزود: برای این منظور گروه ویژه‌ای با حضور نیرو‌های علمی و تخصصی تشکیل شده که فعالیت خود را از هفته آینده آغاز خواهد کرد و نسبت به شناسایی، ساماندهی و جمع‌آوری درختان سقوط‌کرده و رفع نقاط پرخطر اقدام می‌کند.



وی با اشاره به احتمال وقوع حوادث مشابه در ماه‌های آینده تصریح کرد: احتمال دارد حوادث مشابهی در اواسط آبان نیز رخ دهد، بنابراین برای پیشگیری از تکرار خسارات، کارگروهی تخصصی تشکیل داده‌ایم تا اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود.



استاندار مازندران همچنین بر ضرورت لایروبی رودخانه‌ها، نهر‌ها و مسیر‌های عبور آب تأکید کرد و گفت: باید با اجرای اقدامات پیشگیرانه، ظرفیت عبور آب را افزایش دهیم تا در زمان بارندگی‌های شدید، شاهد انسداد مسیر‌ها و بروز خسارات بیشتر نباشیم.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهر ساری اظهار کرد: در ساری نیز کانالی به طول حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ متر در دست اجراست که عملیات تکمیل آن آغاز شده و تلاش می‌کنیم مسیر خروجی این کانال به سمت پل تجن هدایت شود.



یونسی‌رستمی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که در کنار جبران سریع خسارات واردشده به مردم، با استفاده از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و ملی، اقدامات پیشگیرانه را نیز با جدیت دنبال کنیم تا در صورت وقوع حوادث مشابه، میزان خسارات به حداقل برسد.