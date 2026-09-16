مرحله نخست طرح بزرگ صنعتی-کشاورزی «گل‌مک» سمیرم، زیرمجموعه شرکت مواد غذایی و سردخانه آریاسام، با ظرفیت ۲۰ هزار تن سردخانه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این طرح که با حضور مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد، در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار احداث شده، تنها ظرف چهار ماه عملیات گسترده خاکبرداری، تسطیح، زیرسازی و سوله‌گذاری کل مجموعه را پشت سر گذاشته و امروز درحاشیه جشنواره ملی سیب درختی سمیرم وارد مدار بهره برداری شد.

استاندار اصفهان در این آیین گفت: شهرستان سمیرم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات باغی و کشاورزی استان اصفهان، همواره نیازمند زیرساخت‌های مدرن نگهداری و صنایع تبدیلی بوده است که طرح گل‌مک علاوه بر دو مرحله سردخانه ۲۰ هزار تنی فعال، شامل بخش‌های خطوط تولید کنسانتره به منظور فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی، سالن‌های پیشرفته سورت و بسته‌بندی مطابق با استاندارد‌های صادراتی، مزرعه تولید انرژی خورشیدی به منظور تامین انرژی پاک و تجدیدپذیر برای مجتمع است.

مهدی جمالی نژاد افزود: این طرح به منظورحمایت از باغداران و کشاورزان سمیرم و امکان نگهداری علمی و عرضه هوشمندانه محصولات در زمان مناسب برای کوتاه‌کردن دست دلالان و حفظ سود کشاورزان و نیز توسعه صادرات و ارزآوری و بسترسازی برای حضور فعال‌تر محصولات شهرستان در بازار‌های بین‌المللی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: با احداث این مجموعه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان شهرستان سمیرم و نیز تحول در صنایع تبدیلی و ایجاد الگویی نوین در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در سطح استان و کشور فراهم خواهد شد.

در این مراسم با قدردانی از سرعت بالای ساخت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، راه‌اندازی این مجتمع در شهرستان سمیرم را گامی ارزشمند برای پشتیبانی از کشاورزان، توسعه صادرات و تقویت اقتصاد منطقه دانست.

نخستین جشنواره ونمایشگاه سیب سمیرم تا ۲۷ شهریور ماه در منطقه گردشگری چشمه بابازرنگ شهر کمه برگزار می‌شود.

همچنین امروز نمایشگاه جشنواره با بیش از یکصد غرفه در مجموعه گردشگری بابازرنگ شهر کمه آغاز به کار می‌کند.

فردا ۲۶ شهریورماه نیز نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با محوریت کشاورزی، باغداری، صنایع تبدیلی، گردشگری و بوم‌گردی برگزار خواهد شد و همزمان با جشنواره، ظرفیت‌های شهرستان سمیرم در قالب برنامه ایران جان، سمیرم اصفهان در پنج روز از شبکه‌های سراسری و استانی معرفی می‌شود.

شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم در ۱۶۵ کیلومتری شمال یاسوج و ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان و در جوار رشته کوه‌های «دنا» واقع شده است.

مهم‌ترین بخش اقتصادی فعال سمیرم صنعت کشاورزی و باغداری است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی این شهر دارد و علاوه بر گردو، گندم، بادام، حبوبات، جو، چغندر و ... مهم‌ترین محصول کشاورزی و باغی این شهر، سیب درختی است.

این شهرستان با اشتغال ۹۰ درصدی مردم در بخش کشاورزی، دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، ۱۵ هزار هکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار هکتار مرتع و جنگل طبیعی است و سالانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تُن انواع سیب در این منطقه تولید و بخش زیادی از آن به کشور‌های اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.